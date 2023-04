Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hamburg, Niemcy

Zakup nieruchomości w Hamburgu to dobra inwestycja. Cena za metr kwadratowy wzrasta co roku o 4-5%, co pozwala na odsprzedanie nieruchomości z zyskiem. Kupno nieruchomości otwiera również drzwi do multiwizy Schengen. Uprawnia ona do przebywania w kraju do 3 miesięcy co pół roku.