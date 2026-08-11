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Kawalerki na sprzedaż w Porto, Portugalia

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11 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Matosinhos, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Nowe studio apartament T1 (T0) o łącznej powierzchni 39 m2, balkon 3 m2 i magazyn w nowym pr…
$173,194
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Kawalerka w Porto, Portugalia
Kawalerka
Porto, Portugalia
Powierzchnia 58 m²
Studio apartament 58 m kw, w nowym kompleksie w centrum Porto. Budynek znajduje się w wyjątk…
$404,118
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Kawalerka w Porto, Portugalia
Kawalerka
Porto, Portugalia
Powierzchnia 89 m²
Apartament 88.9 m2, balkon 8m2 i widoki na ogród, położony w centrum Porto.Budynek na Alvare…
$415,665
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Kawalerka w Porto, Portugalia
Kawalerka
Porto, Portugalia
Powierzchnia 57 m²
Całkowicie nowe studio o powierzchni 57 m2 z 2 balkonami o powierzchni 3m2. Budynek jest czę…
$536,900
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Kawalerka w Porto, Portugalia
Kawalerka
Porto, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/4
ЗОЛОТАЯ ВИЗА! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Это особняк из 4х этажей. На нижнем этаже находится действую…
$426,792
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Kawalerka 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3/3
Kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu zabytkowego centrum Vila Nova de Gaia. Apa…
$536,050
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Kawalerka 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/4
Kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu zabytkowego centrum Vila Nova de Gaia. Apa…
$664,808
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Kawalerka 1 pokój w Porto, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Porto, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
An excellent development with a guaranteed return of 4% per year (for 5 years). The devel…
$190,620
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Kawalerka 1 pokój w Porto, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Porto, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4
Studio apartment of 48 m2, 400 m from the metro station, includes: - living room with open …
$280,990
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Kawalerka 2 pokoi w Porto, Portugalia
Kawalerka 2 pokoi
Porto, Portugalia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
The property is located at Rua De Belmonte 103 in the heart of the historic city center of P…
$33,92M
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Kawalerka 2 pokoi w Porto, Portugalia
Kawalerka 2 pokoi
Porto, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1
Designed to give tenants a sense of rural living in the vibrant city center, the Bons-Jardin…
$443,50M
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Parametry nieruchomości w Porto, Portugalia

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