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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sintra, Portugalia

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domy
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7 obiektów total found
Willa w Sintra, Portugalia
Willa
Sintra, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
Quinta da Azenha, położona w Rio de Mouro, coraz bardziej popularnej dzielnicy, łączy   ziel…
$798,149
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Dom 3 pokoi w Sao Joao das Lampas, Portugalia
Dom 3 pokoi
Sao Joao das Lampas, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
3 sypialnie - Villa- Terrugem - SintraWilla składa się z 3 sypialni, jeden z nich z łazienką…
$1,12M
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Dom 3 pokoi w Sintra, Portugalia
Dom 3 pokoi
Sintra, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 288 m²
For sale: Spacious and elegant 3-bedroom villa in a private condominium in Albarraque. This …
$1,17M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sintra, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Sintra, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Doskonałe 2 pokojowe mieszkanie w Mem MartinsApartament z dobrymi obszarami i wielką ekspozy…
$353,344
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Mieszkanie 3 pokoi w Sintra, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sintra, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 166 m²
For sale: Spacious 3-bedroom apartment in the prestigious and peaceful area of Beloura, Sint…
$1,29M
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Rezydencja 8 pokojów w Sintra, Portugalia
Rezydencja 8 pokojów
Sintra, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wyjątkowa nieruchomość znajduje się w Parque Natural de Sintra-Cascais, chronionym przez …
$6,00M
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TekceTekce
Rezydencja 6 pokojów w Almargem do Bispo Pero Pinheiro e Montelavar, Portugalia
Rezydencja 6 pokojów
Almargem do Bispo Pero Pinheiro e Montelavar, Portugalia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Wspaniały dwór znajduje się na cichym i przytulnym przedmieściu stolicy Portugalii. To miejs…
$1,25M
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