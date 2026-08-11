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Kup mieszkanie w Porto, Portugalia

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140 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Apartament z 3 sypialniami o powierzchni 127 m kw., balkon 8 m kw. i 2 miejsca parkingowe w …
$508,612
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Mieszkanie 2 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni 90 m2, balkon 14 m2 i 1 miejsce parkingowe w najnow…
$519,581
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Mieszkanie 1 pokój w Vila do Conde, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila do Conde, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
Apartament 69 m2 z widokiem na ocean, 1 sypialnia i garaż w nowym kompleksie Legacy Living, …
$436,448
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Apartament z 2 sypialniami i balkonem w nowym budynku obok Arrábida ZakupyKompleks, dzięki s…
$288,656
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Penthouse w Porto, Portugalia
Penthouse
Porto, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 406 m²
Penthouse Duplex Xi124; Foz Velha - PortoGłówne cechy:Dach z basenem nieskończoności zawiesz…
$3,20M
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 104 m²
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 48 m kw., z tarasem 57 m kw. i 1 miejsce parkingowe w ko…
$375,253
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Mieszkanie 4 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Nowożeńcy, położony w strefie Matosinhos Sul, obok   Foz do Douro.Jest to dzielnica mieszkan…
$1,13M
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Mieszkanie 1 pokój w Porto, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Porto, Portugalia
Sypialnie 1
Hotel Express Holiday Inn Porto jest częścią rehabilitacji nieruchomości w Porto City, nadaj…
$404,118
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Mieszkanie 2 pokoi w Gondomar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Gondomar, Portugalia
Sypialnie 2
Ten apartament znajduje się w nowym kompleksie Riviera River w dzielnicy Porto Gondomar.Apar…
$286,347
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Mieszkanie 1 pokój w Maia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Maia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Nowoczesny apartament z 1 sypialnią i balkonem na 2 piętrze nowego budynku.Apartament ten zn…
$253,440
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
T1 + T0 z 148 mkw, nowy, z tarasem, położony na brzegu rzeki Douro, w Gaia, w Pałacu Fervenç…
$556,598
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Mieszkanie 3 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 131 m²
Apartament 3 sypialnie z balkonem i garażem.Jest to apartament na 3 piętrze, całkowicie odno…
$242,471
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Mieszkanie 3 pokoi w Porto, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Porto, Portugalia
Pokoje 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 7
$1,47M
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Mieszkanie 2 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 132 m²
Apartament z 2 sypialniami o łącznej powierzchni 132 m kw, balkon o powierzchni 26 m kw, 1 m…
$536,900
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Mieszkanie 2 pokoi w Porto, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Porto, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Apartament 102 m2 2 sypialnie w elitarnym kompleksie falistym zlokalizowanym w Boavishte, sk…
$687,001
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Mieszkanie 2 pokoi w Porto, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Porto, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 89 m²
Apartament z 2 sypialniami w budynku Porto Luxury Residences, o łącznej powierzchni 89 m ², …
$476,398
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Kawalerka 1 pokój w Matosinhos, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Nowe studio apartament T1 (T0) o łącznej powierzchni 39 m2, balkon 3 m2 i magazyn w nowym pr…
$173,194
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Mieszkanie 1 pokój w Matosinhos, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2/4
Apartament z 1 sypialnią i tarasem 23 m2 w kompleksie mieszkalnym Las Palmeras de Leça w Les…
$385,636
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 55 m2 i balkon o powierzchni 15 m2, położony w nowym zam…
$397,191
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Apartament 2 sypialnie 95m2 z balkonem 11m2 w nowym kompleksie obok Gaia Zakupy w Vila Nova …
$316,367
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Mieszkanie 3 pokoi w Porto, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Porto, Portugalia
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 267 m²
Piętro 3/7
$1,25M
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Mieszkanie 2 pokoi w Porto, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Porto, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami- 1. piętro: salon, w pełni wyposażona kuchnia z kuch…
$375,253
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
Apartament z 2 sypialniami, położony w prywatnym kondominium z kortem tenisowym wiosła i bas…
$299,048
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Mieszkanie 2 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 127 m²
Luksusowy apartament 2 sypialnie w zamkniętym apartamencie z basenem. Widok na ocean, obszar…
$404,118
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Kawalerka w Porto, Portugalia
Kawalerka
Porto, Portugalia
Powierzchnia 58 m²
Studio apartament 58 m kw, w nowym kompleksie w centrum Porto. Budynek znajduje się w wyjątk…
$404,118
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Mieszkanie 1 pokój w Povoa de Varzim, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Povoa de Varzim, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/5
Nowy apartament w samym sercu Povoie de Varzim, obok kościoła Matriz. Jasny apartament z okn…
$230,191
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Mieszkanie 2 pokoi w Porto, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Porto, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni 82 m kw. i tarasem 6 m kw. w budynku wliczone w naj…
$644,280
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Mieszkanie 2 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Dwupoziomowy apartament z sypialniami 2 na pierwszej linii nad oceanem   w Matosinhos Sul. T…
$692,774
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
T1 (T0 + T0) sypialnia z 77 m2, nowy, położony na brzegu rzeki Douro, w Gaia, w Pałacu Ferve…
$533,309
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Mieszkanie 3 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
Apartament 156,8 m2 w nowym budynku w Matosinhos, 2 minuty od morza i dostęp do głównych sie…
$640,816
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Typy nieruchomości w Porto.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Porto, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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