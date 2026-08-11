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Kup mieszkanie w Maia, Portugalia

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3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Maia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Maia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/6
Nowoczesny apartament z 1 sypialnią i balkonem na 2 piętrze nowego budynku.Apartament ten zn…
$259,112
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Mieszkanie 1 pokój w Maia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Maia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Nowoczesny apartament z 1 sypialnią i balkonem na 2 piętrze nowego budynku.Apartament ten zn…
$253,440
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Mieszkanie 4 pokoi w Aguas Santas, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Aguas Santas, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
This luxurious 3-bedroom flat in a gated community with 3 independent entrances and a privat…
$456,609
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