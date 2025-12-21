Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Loule
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Loule, Portugalia

Quarteira
58
Almancil
43
Boliqueime
12
6 obiektów total found
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 277 m²
Dwie bliźniacze wille z 2 piętrami i piwnicą. Pierwsze piętro składa się z holu wejściowego,…
$1,64M
Zostaw prośbę
Willa w Boliqueime, Portugalia
Willa
Boliqueime, Portugalia
Sypialnie 5
Urocza willa 5 + 1 sypialnia z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze w pobliżu…
$2,23M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 313 m²
Oszałamiająca willa z czterema sypialniami i basenem w kompleksie wewnętrznym   Vila Sol Pie…
$1,99M
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Dom z 4 sypialniami o powierzchni 350 metrów kwadratowych.m, zupełnie nowy, z 3 miejscami pa…
$3,63M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Loule, Portugalia
Szeregowiec
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 265 m²
Oszałamiająca trzypokojowa kamienica zaprojektowana przez Vasco Vieira znajduje się w luksus…
$2,23M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 415 m²
One Six Villas to sześć oszałamiających nowoczesnych połączonych willi z prywatnymi basenami…
$1,82M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts

Typy nieruchomości w Loule.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Loule, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się