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Kup mieszkanie w Leiria, Portugalia

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Vau, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ciesz się przestronnym życiem na wybrzeżu w tym 3-pokojowym mieszkaniu w West Cliffs Ocean i…
$906,426
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Condo w Obidos, Portugalia
Condo
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
TRYBUNAŁ PIĘCIU PRODUKTóW ZLOKALIZOWANY JEST NA STRACHU PORTUGALII, MIĘDZY NATURALNYMI DUNSA…
$683,409
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Parametry nieruchomości w Leiria, Portugalia

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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