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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Evora, Portugalia

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Montemor o Novo
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6 obiektów total found
Mieszkanie w Evora, Portugalia
Mieszkanie
Evora, Portugalia
Inwestycje w   hotel zlokalizowany   w Evora, Portugalia,   przestrzegać warunków ograniczon…
$323,636
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Mieszkanie w Evora, Portugalia
Mieszkanie
Evora, Portugalia
Inwestycje w pięciogwiazdkowy hotel położony w Evora, Portugalia, spełniają warunki portugal…
$323,636
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Willa w Montemor o Novo, Portugalia
Willa
Montemor o Novo, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 405 m²
L & rsquo; AND VINEYARDS znajduje się w Montemor-o-Novo, w samym sercu Alentejo, ale tylko 5…
$1,42M
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TekceTekce
Willa w Montemor o Novo, Portugalia
Willa
Montemor o Novo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 306 m²
L & rsquo; AND VINEYARDS znajduje się w Montemor-o-Novo, w samym sercu Alentejo, ale tylko 5…
$1,06M
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Willa w Montemor o Novo, Portugalia
Willa
Montemor o Novo, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 347 m²
L & rsquo; AND VINEYARDS znajduje się w Montemor-o-Novo, w samym sercu Alentejo, ale tylko 5…
$1,26M
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Kawalerka 1 pokój w Evora, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Evora, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
$300,072
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Typy nieruchomości w Evora.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Evora, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
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