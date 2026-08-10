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Kup mieszkanie w Evora, Portugalia

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3 obiekty total found
Mieszkanie w Evora, Portugalia
Mieszkanie
Evora, Portugalia
Inwestycje w   hotel zlokalizowany   w Evora, Portugalia,   przestrzegać warunków ograniczon…
$323,636
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Mieszkanie w Evora, Portugalia
Mieszkanie
Evora, Portugalia
Inwestycje w pięciogwiazdkowy hotel położony w Evora, Portugalia, spełniają warunki portugal…
$323,636
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Kawalerka 1 pokój w Evora, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Evora, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
$300,072
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Parametry nieruchomości w Evora, Portugalia

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