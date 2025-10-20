Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Cascais, Portugalia

Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 337 m²
Projekt na oceanie z widokiem na front jest luksusowym kondominium Villa Maria Pia Wybudowan…
$758,320
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Kondominium   położony w pobliżu oceanu, dworzec kolejowy, St Julian & # 39; s Szkoła i nowy…
$3,01M
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Willa znajduje się w okolicy kurortu Cascais, w parku naturalnym Sintra Cascais, z widokiem …
$2,16M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 282 m²
Willa z 4 sypialniami, o łącznej powierzchni 282 m2, nowa z ogrodem, prywatnym basenem i 3 m…
$2,39M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 264 m²
Brazil Residence to wyjątkowy projekt, który łączy w sobie wyrafinowanie luksusowych nieruch…
$2,57M
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Dwupiętrowy nowoczesny dom z ogromnymi balkonami, z których oszałamiający   otwiera się na o…
$1,63M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 395 m²
Nowoczesny dom, przestronny salon, 3 luksusowe sypialnie, w pełni wyposażona kuchnia.Wyjdź n…
$2,32M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 261 m²
Dom z 3 sypialniami, o powierzchni 213 metrów kwadratowych, 3 piętra, z tarasem na dachu z p…
$2,33M
