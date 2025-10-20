Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Cascais, Portugalia

Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 416 m²
Nowoczesna wioska z ogrodem i basenem w nowym kompleksie w wyłącznej okolicy Cobre.Kompleks …
$1,63M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Kondominium   położony w pobliżu oceanu, dworzec kolejowy, St Julian & # 39; s Szkoła i nowy…
$3,01M
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Willa znajduje się w okolicy kurortu Cascais, w parku naturalnym Sintra Cascais, z widokiem …
$2,16M
Tut TravelTut Travel
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Nowa willa duplex z 3 sypialniami, o łącznej powierzchni 176 m kw., z ogrodem i prywatnym ba…
$2,10M
Willa w Sao Domingos de Rana, Portugalia
Willa
Sao Domingos de Rana, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielna willa w budowie z nowoczesnymi liniami, położona na działce o powierzchni 317 m2, …
$1,01M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Willa z 3 sypialniami, 225 m2, nowy, z 3 miejscami parkingowymi, tarasy o łącznej powierzchn…
$3,62M
Century 21Century 21
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 275 m²
Nowa dolina Penha Longa   kondominium składa się z 11 willi, z których każda ma powierzchnię…
$1,22M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 395 m²
Nowoczesny dom, przestronny salon, 3 luksusowe sypialnie, w pełni wyposażona kuchnia.Wyjdź n…
$2,32M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 257 m²
Nowoczesny jasny i nbsp; dom z przestronnymi balkonami i tarasem ze wspaniałymi krajobrazami…
$2,57M
VernaVerna
