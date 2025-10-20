Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Cascais, Portugalia

Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 337 m²
Projekt na oceanie z widokiem na front jest luksusowym kondominium Villa Maria Pia Wybudowan…
$758,320
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 241 m²
Villa triplex 3 sypialnie, nowe, o łącznej powierzchni 241 m2 i powierzchni zewnętrznej 274 …
$1,38M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 416 m²
Nowoczesna wioska z ogrodem i basenem w nowym kompleksie w wyłącznej okolicy Cobre.Kompleks …
$1,63M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Kondominium   położony w pobliżu oceanu, dworzec kolejowy, St Julian & # 39; s Szkoła i nowy…
$3,01M
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Willa znajduje się w okolicy kurortu Cascais, w parku naturalnym Sintra Cascais, z widokiem …
$2,16M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 282 m²
Willa z 4 sypialniami, o łącznej powierzchni 282 m2, nowa z ogrodem, prywatnym basenem i 3 m…
$2,39M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Nowa willa duplex z 3 sypialniami, o łącznej powierzchni 176 m kw., z ogrodem i prywatnym ba…
$2,10M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 264 m²
Brazil Residence to wyjątkowy projekt, który łączy w sobie wyrafinowanie luksusowych nieruch…
$2,57M
Willa w Sao Domingos de Rana, Portugalia
Willa
Sao Domingos de Rana, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielna willa w budowie z nowoczesnymi liniami, położona na działce o powierzchni 317 m2, …
$1,01M
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 266 m²
Oddzielna dwupiętrowa willa w budowie, w nowoczesnym stylu, z ogrodem i podgrzewanym basenem…
$1,74M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Willa z 3 sypialniami, 225 m2, nowy, z 3 miejscami parkingowymi, tarasy o łącznej powierzchn…
$3,62M
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Dwupiętrowy nowoczesny dom z ogromnymi balkonami, z których oszałamiający   otwiera się na o…
$1,63M
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 275 m²
Nowa dolina Penha Longa   kondominium składa się z 11 willi, z których każda ma powierzchnię…
$1,22M
Bliźniak 3 pokoi w Sao Domingos de Rana, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Sao Domingos de Rana, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Dwupoziomowy квартира Z 3 sypialniami, z balkonem, z doskonałą dekoracją i dużymi oknami, zn…
$618,322
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 395 m²
Nowoczesny dom, przestronny salon, 3 luksusowe sypialnie, w pełni wyposażona kuchnia.Wyjdź n…
$2,32M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 341 m²
Castelhana Residences to nowy kompleks składający się z   z 6 willi i nbsp; najwyższej jakoś…
$1,25M
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 261 m²
Dom z 3 sypialniami, o powierzchni 213 metrów kwadratowych, 3 piętra, z tarasem na dachu z p…
$2,33M
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Doskonała willa w nowoczesnym stylu, z ogrodem i basenem, znajduje się w dzielnicy mieszkaln…
$1,86M
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 257 m²
Nowoczesny jasny i nbsp; dom z przestronnymi balkonami i tarasem ze wspaniałymi krajobrazami…
$2,57M
