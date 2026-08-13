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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Amarante, Portugalia

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1 obiekt total found
Dom 9 pokojów w Amarante, Portugalia
Dom 9 pokojów
Amarante, Portugalia
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 541 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom położony jest na szczycie doliny, z której roztacza się zapierający dech w piersiach wid…
$826,430
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Parametry nieruchomości w Amarante, Portugalia

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