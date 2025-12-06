Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Almancil
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Almancil, Portugalia

wille
24
4 obiekty total found
Szeregowiec w Loule, Portugalia
Szeregowiec
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 265 m²
Oszałamiająca trzypokojowa kamienica zaprojektowana przez Vasco Vieira znajduje się w luksus…
$2,21M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Willa z 4 sypialniami w najbardziej ekskluzywnej lokalizacji w Quinta do Lago. Nieruchomość …
$12,97M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 362 m²
Liczba kondygnacji 2
This stunning 5-bedroom villa is located in the highly desirable area north of Vale do Lobo.…
$3,05M
Zostaw prośbę
Sky ApartmentsSky Apartments
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 277 m²
Dwie bliźniacze wille z 2 piętrami i piwnicą. Pierwsze piętro składa się z holu wejściowego,…
$1,63M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Almancil, Portugalia

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się