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Domy Szeregowe w Trikomo, Cypr Północny

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4 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Przytulny dwo- Storey 2 + 1 Townhouse Near Long Beach 🌴🏖Komfortowy dwupiętrowy 2 + 1 kamieni…
$218,853
VAT
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Szeregowiec 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Wolnostojące Domy w Otoczeniu Natury w İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, dziewiczy region położony…
$132,441
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Szeregowiec 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy jednorodzinne o specjalnym designie w rozwiniętym kompleksie na Cyprze Północnym, Iskel…
$465,767
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Szeregowiec 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Trzy sypialnie kamienica o powierzchni 125 m2 z przestronnym tarasem 43 m2 i prywatnym ogrod…
$222,973
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