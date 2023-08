Evohe Real Estate & Property Consultancy

Firma została założona w 2004 roku i od tego momentu z powodzeniem działa na tureckim rynku nieruchomości. Aby stać się bardziej zamożnym i skutecznym w dziedzinie budownictwa i nieruchomości, home.com.tr rozpoczął współpracę z firmą partnerską Ozdence w 2009 roku. Jesteśmy firmą specjalizującą się w świadczeniu różnorodnych usług na poziomie profesjonalnym. Identyfikujemy trendy inwestycji w nieruchomości, wybieramy grunty pod ekskluzywne projekty, szukamy zaufanych firm budowlanych do współpracy i kontroli wszystkich etapów budowy, marketingu, zarządzania i sprzedaży. Mamy ogromne doświadczenie w budowaniu ekskluzywnych willi z indywidualnymi projektami w Turcji. W 2014 roku nasze nowe biuro w Stambule zostało otwarte w celu opracowania nowych kierunków. W parze z najlepszymi firmami budowlanymi, z powodzeniem wypełniamy naszą misję i pomagamy naszym klientom znaleźć to, czego naprawdę potrzebują do wygodnego i dobrego życia we własnym mieszkaniu w Turcji.