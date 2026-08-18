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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Lefkosa District, Cypr Północny

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Lefkosa Turk Belediyesi
15
Nicosia
11
Lefkosa
5
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
3
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2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Gonyeli, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gonyeli, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 2
$96,211
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Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
$79,489
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Typy nieruchomości w Lefkosa District.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lefkosa District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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