Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Lefkoşa District
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Lefkosa District, Cypr Północny

;
Lefkosa Turk Belediyesi
15
Nicosia
11
Lefkosa
5
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3
Apartamenty na Cyprze Północnym, Lefkoşa, Blisko Wszystkich Udogodnień Lefkoşa to miasto poł…
$333,575
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
Apartamenty na Cyprze Północnym, Lefkoşa, Blisko Wszystkich Udogodnień Lefkoşa to miasto poł…
$345,233
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Gonyeli, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gonyeli, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 2
$96,211
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Lefkosa District.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lefkosa District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się