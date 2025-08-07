Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Lefke District, Cypr Północny

2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
O projekcie: Olympia Seaside to pierwszy projekt firmy Olympia Construction na Cyprze, zlok…
$639,051
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
O projekcie: Olympia Seaside to pierwszy projekt firmy Olympia Construction na Cyprze, zlok…
$175,547
Zostaw prośbę
