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Mieszkania na sprzedaż w Lefke District, Cypr Północny

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Lefke Belediyesi
77
Kazivera
40
Lefka
36
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77 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Ready- wykonane mieszkanie 1 + 1 nad morzem w Afrodite Park Residence zwróci uwagę!Kompleks …
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Mieszkanie 3 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
🌊 Apartament 2 + 1 w kompleksie Afrodyta z widokiem na morze - pierwsza linia w Zatoce Morfu…
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Mieszkanie 3 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Apartament w elitarnym kompleksie Afrodyta Beach ResortPrzestronny apartament 2 + 1 jest na …
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Apartament w Gaziveren w projekcie Afrodite Park Residence przyciągnie uwagę!Oferujemy na sp…
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Mieszkanie 2 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Stylowy apartament w Aphrodite Park Residence na wybrzeżu Morza ŚródziemnegoNa sprzedaż styl…
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Mieszkanie w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie
Kazivera, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Sprzedaż nowego studia u właściciela APHRODITE PARK RESIDENCE na Cyprze PółnocnymZwracamy Pa…
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Mieszkanie 2 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Północny Cypr nieruchomości: 1 + 1 mieszkanie nad morzem w Przybrzeżnym Niebie, Gaziver - in…
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Mieszkanie 4 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Północny Cypr: 3 + 1 apartament na pierwszej linii morza w Afrodite Beach Resort z ogrodem i…
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Mieszkanie 3 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 3
Powierzchnia 104 m²
$278,493
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Mieszkanie 2 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 20
OGÓLNE CHARAKTERYSTYKI PROJEKTU:   NAZWA PROJEKTU: ALPCAN TOWERS KEY WEST LOKALIZAC…
$98,616
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Mieszkanie w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie
Kazivera, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Sprzedaż nowego studia u właściciela APHRODITE PARK RESIDENCE na Cyprze PółnocnymZwracamy Pa…
$73,289
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Mieszkanie 2 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Północny Cypr nieruchomości: 1 + 1 mieszkanie nad morzem w Przybrzeżnym Niebie, Gaziver - in…
$118,595
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Mieszkanie 3 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 10/12
Luksusowe apartamenty w odległości spaceru od morza w Lefke na Cyprze Północnym Apartamenty …
$290,965
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Mieszkanie 2 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 2
Powierzchnia 105 m²
$108,368
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Penthouse 3 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Piętro 3/3
Nieruchomość na Sprzedaż w Nadmorskim Kompleksie w Gaziveren Gaziveren ma jedną z najdłuższy…
$203,214
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Penthouse 4 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 9/9
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Lefke Gaziveren Lefke Gaziveren to spokojny …
$578,760
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Mieszkanie 3 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 13
Pokoje Hotelowe na Sprzedaż nad Morzem w Zatoce Güzelyurt, Gaziveren Położona na Cyprze Półn…
$424,698
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Mieszkanie 3 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 1/11
Apartamenty Idealne do Wynajmu Krótkoterminowego w Gaziveren, Cypr Północny Apartamenty znaj…
$225,152
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Mieszkanie 3 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 1/13
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Lefke na Cyprze Północnym Lefke to popularna przest…
$256,203
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Mieszkanie 2 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2/13
Pokoje Hotelowe na Sprzedaż nad Morzem w Zatoce Güzelyurt, Gaziveren Położona na Cyprze Półn…
$206,056
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Mieszkanie 4 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
3-Pokojowy, Umeblowany Apartament z Ogrodem w Gaziveren Cypr Północny Położony na zachodnim …
$237,499
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Mieszkanie 2 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/14
Apartamenty Inwestycyjne z Widokiem na Morze w Lefke na Cyprze Północnym Apartamenty z widok…
$130,410
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Mieszkanie 2 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/13
Umeblowane Apartamenty w Ekskluzywnym Kompleksie na Cyprze Północnym Gaziveren znajduje się …
$93,351
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Penthouse 2 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 14/14
Apartamenty Inwestycyjne z Widokiem na Morze w Lefke na Cyprze Północnym Apartamenty z widok…
$171,783
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Mieszkanie 1 pokój w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Kazivera, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/12
Nowy kompleks luksusowy na północnym Cyprze w Zatoce Morfu na pierwszej linii brzegowejSprze…
$121,691
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Mieszkanie 2 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 9/13
Apartament nad Morzem z 1 Sypialnią w Kompleksie Aphrodite Wellness w Gaziveren Ten eleganck…
$183,313
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Mieszkanie 2 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 13
Pokoje Hotelowe na Sprzedaż nad Morzem w Zatoce Güzelyurt, Gaziveren Położona na Cyprze Półn…
$202,059
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Mieszkanie 2 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 11/13
Apartamenty w pobli? u morza na Cyprze - Guzelyurt 124; 36 miesi? cy.Huzelyurt jest jednym z…
$187,711
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Mieszkanie 3 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/11
Nieruchomość w Kompleksie Uzdrowiskowym przy Plaży na Cyprze Północnym w Lefke Nieruchomość …
$351,991
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Mieszkanie 1 pokój w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 5/13
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Lefke na Cyprze Północnym Lefke to popularna przest…
$116,456
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Typy nieruchomości w Lefke District.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lefke District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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