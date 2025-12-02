Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Lapithos
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Lapithos, Cypr Północny

2 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/2
Townhouse 2 + 1 z ratami do 3 lat!Do Państwa uwagi oferujemy kamienicę w ekskluzywnym projek…
$317,948
Agencja
North Symbol
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Szeregowiec w Lapithos, Cypr Północny
Szeregowiec
Lapithos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
