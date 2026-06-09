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Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Kyrenia, Cypr Północny

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penthouse’y
98
kawalerki
5
1 pokojowe
70
2 pokojowe
110
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/2
Luksusowy apartament nad morzem 1 + 1 o powierzchni 63 m kw., na 1 piętrze ukończonego kompl…
$256,166
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Parametry nieruchomości w Kyrenia, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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