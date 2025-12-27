  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. İskele District
  4. Nowe domy

Nowe domy w Iskele District, Cypr Północny

Iskele Belediyesi
5
Erenkoy Karpaz Belediyesi
3
Vathylakas, Cypr Północny
od
$339,756
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Charakterystyka willi:Powierzchnia: 850 m2 - wystarczy do stworzenia własnego ogrodu lub powierzchni rekreacyjnejPowierzchnia mieszkalna: 180 m24 przestronne sypialnie2 łazienki (jedna z wanną). Możesz dodać 3 łazienki.własny prywatny 4 * 7,5 mNiesamowite widoki na morze i góry🌟 Miejsce insp…
Bogazi, Cypr Północny
od
$404,643
Opcje wykończenia Gotowe
Osobne świadectwo własności (tytuł) jest gotowe.Nie ma ograniczeń dotyczących zakupu i rejestracji 100% własności dla cudzoziemców, w przeciwieństwie do wszystkich sąsiednich kompleksów na tym wybrzeżu.Jest to rzadka okazja, aby kupić w pełni wykończony dom nad morzem z czystych dokumentów i…
Bogazi, Cypr Północny
od
$440,424
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Twój przytulny Dream House w malowniczym Boise! Ten projekt łączy zakres, komfort i niesamowitą lokalizację. - Całkowita obszar strony - 330 M2. Goście. . Region. z willi i niskimi domami, w których można cieszyć się spokojną i ciszą bez sąsiedztwa z dużymi placami budowlanymi Koszt i wygod…
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$157,416
Opcje wykończenia Gotowe
Specyfikacje srebrnych perełSala wejściowaSalonLuksusowa kuchnia wyposażonaJadalniaPrzypadki schodów1 sypialnia na parterze1 Wc / Łazienka na parterze2 sypialnie na pierwszym piętrze1 Wc / Łazienka na pierwszym piętrzeSzafy w sypialniŁazienka, wc i wardrop pokój w sypialniOgromna liczba opcj…
Vathylakas, Cypr Północny
od
$968,349
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywna willa w nowoczesnym stylu z widokiem panoramicznymTa unikalna willa łączy elegancję architektoniczną, materiały premium i przemyślane szczegóły, tworząc doskonałą przestrzeń życiową.Przestrzeń i elegancjaCałkowita powierzchnia willi - 200 m2Przestronny plac o powierzchni 500 m2 z…
Bogazi, Cypr Północny
od
$538,945
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Vathylakas, Cypr Północny
od
$943,767
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Bogazi, Cypr Północny
od
$136,150
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 53–75 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rozwój Four Vision został założony w 2017 r. Przez 4 rodzinne firmy działające w sektorze budowlanym w Tureckiej Republice Cypru Północnego od ponad 30 lat. Celem jest rozpoczęcie drogi do stworzenia bardziej prestiżowych projektów mieszkaniowych na wyspie Cypr poprzez połączenie 4 firm, któ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
150,525
Mieszkanie 2 pokoi
75.0
236,250
