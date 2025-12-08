  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Nowe domy

Nowe domy w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny

Willa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Willa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Vathylakas, Cypr Północny
od
$968,349
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywna willa w nowoczesnym stylu z widokiem panoramicznymTa unikalna willa łączy elegancję architektoniczną, materiały premium i przemyślane szczegóły, tworząc doskonałą przestrzeń życiową.Przestrzeń i elegancjaCałkowita powierzchnia willi - 200 m2Przestronny plac o powierzchni 500 m2 z…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Vathylakas, Cypr Północny
od
$943,767
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Charakterystyka willi:Powierzchnia: 850 m2 - wystarczy do stworzenia własnego ogrodu lub powierzchni rekreacyjnejPowierzchnia mieszkalna: 180 m24 przestronne sypialnie2 łazienki (jedna z wanną). Możesz dodać 3 łazienki.własny prywatny 4 * 7,5 mNiesamowite widoki na morze i góry🌟 Miejsce insp…
Agencja
Surkon estate
Zostaw prośbę
Vathylakas, Cypr Północny
od
$339,756
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Agencja
Surkon estate
Zostaw prośbę
