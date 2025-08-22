Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Apartamenty wielopoziomowe z garażem na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
O projekcie: Zaledwie 10 minut spacerem od morza – Arcadia to nowoczesny kompleks mieszkani…
$226,646
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
Zostaw prośbę
