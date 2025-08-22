Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
4 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 6/12
Dwupoziomowy apartament w Abelia Residence (Bogaz)Niesamowity widok i lokalizacjaApartament …
$272,045
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Bliźniak 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bliźniak 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$743,621
Bliźniak 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 309 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$1,01M
AdriastarAdriastar
Bliźniak 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Bliźniak 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 308 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$1,04M
