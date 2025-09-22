Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. İskele District
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Widok na góry

Bliźniaki w górach na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

Iskele Belediyesi
1 obiekt total found
Bliźniak 4 pokoi w Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowy do poruszania się w półoddzielnej willi z widokiem na morze i góry w pobliżu popularn…
$471,625
Agencja
North Symbol
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
