Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. İskele District
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Bliźniaki nad jeziorem na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bliźniak 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$743,621
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 309 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$1,01M
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Bliźniak 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 308 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$1,04M
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się