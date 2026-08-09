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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
4
Trikomo
4
6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 22 000 m² w Trikomo, Cypr Północny
Nieruchomości komercyjne 22 000 m²
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 000 m²
Piętro 2/2
Planowanie i ustalanie cenStudio (46 m2) - Balkon 8 m2 - od £100.0001 + 1 Grunt (66 m2) - Ba…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 140 m² w Trikomo, Cypr Północny
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 5/28
Pokoje Hotelowe w Pobliżu Słynnych Plaż w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele, położony…
$387,285
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Hotel 150 000 m² w Vokolida, Cypr Północny
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Cypr Północny
Pokoje 600
Powierzchnia 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
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TekceTekce
Hotel 150 000 m² w Vokolida, Cypr Północny
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Cypr Północny
Pokoje 600
Powierzchnia 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
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Nieruchomości komercyjne 233 m² w Trikomo, Cypr Północny
Nieruchomości komercyjne 233 m²
Trikomo, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
3 + 1 Duplex, Powierzchnia netto: 128 m ², Wykorzystanie ogółem: 233 m ²Balkon: 12 m ²Taras …
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Aventus Residency w Trikomo, Cypr Północny
Aventus Residency
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/2
Zaledwie 750 metrów od Morza Śródziemnego w Iskele, rezydencja Aventus oferuje przestronne a…
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