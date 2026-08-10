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Rezydencje nad morzem na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Girne Belediyesi
11
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
4
Agios Epiktitos
5
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11 obiektów total found
Rezydencja w Bellapais, Cypr Północny
Rezydencja
Bellapais, Cypr Północny
$12,03M
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Rezydencja 4 pokoi w Karavas, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Karavas, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
$288,632
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Rezydencja 4 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 227 m²
$252,553
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Rezydencja w Trimithi, Cypr Północny
Rezydencja
Trimithi, Cypr Północny
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
$330,724
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Rezydencja 4 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$324,711
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Rezydencja 3 pokoi w Karavas, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Karavas, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
$204,448
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Rezydencja 3 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
$164,160
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Rezydencja 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
$541,185
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Rezydencja w Templos, Cypr Północny
Rezydencja
Templos, Cypr Północny
Liczba kondygnacji 2
Zenith Villas – Luksusowe i Malownicze Życie w Kyrenii, Zeytinlik Wille z tureckim tytułem …
$1,88M
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Rezydencja 4 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Rezydencja 4 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
$1,18M
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Rezydencja 3 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
$198,435
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
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