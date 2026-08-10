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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Kyrenia
31
Girne Belediyesi
293
Catalkoy Esentepe Belediyesi
173
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
127
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94 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
1 pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Sun Valley - Cove Garden, Esentepe, Północny CyprOdkryj …
$146,578
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Penthouse 1 + 1 nad morzem w kompleksie butikowym EsentepeTen nowoczesny apartament z jedną …
$113,265
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Apartament 2 + 1 w Bakhceli tanio przyciągnąć uwagę!Oferujemy ekskluzywne apartamenty z 2 sy…
$166,433
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Wykończony apartament typu loft- style (dwupoziomowy). Idealny zarówno dla stałego zamieszka…
$297,181
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
🌊 Apartament 2 + 1 nad morzem w kompleksie Sun Valley Cove GardenLokalizacja.Apartament znaj…
$213,072
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Glazed loft penthouse with furniture in Blueberry Esentepe   For sale a stylish and cozy one…
$179,892
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Własność północnego Cypru: Loft 1 + 1 z panoramicznym widokiem na morze w Sea Magic ParkPółn…
$173,229
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Mieszkanie w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Studio w pobliżu morza z całą infrastrukturą przyciągnie uwagę!Odkryj idealne połączenie kom…
$118,595
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Mieszkanie w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Studio w Casa Del Mare nad morzem zwróci uwagę!Na sprzedaż jest stylowe studio o powierzchni…
$109,267
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 88 m²
Kupowanie mieszkań nad morzem w kompleksie Caesar Cliff jest to, czego potrzebujesz!Kompleks…
$322,472
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Seafront apartment in the prestigious Palm Bay View complex will catch your attention! Disco…
$286,494
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Penthouse 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort 🌿 For sale1+1Duplex
$209,126
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 2
Jasny 2 + 1 Apartament z tarasem jacuzzi w Mykonos Homes 🌊✨Stylowy i w pełni umeblowany apar…
$379,771
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Ekskluzywna oferta od dewelopera! Gotowe nieruchomości premium na NAJLEPSZYCH warunkach! …
$314,436
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Mieszkanie 3 pokoi w Karavas, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Karavas, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/3
Gotowe do zamieszkania mieszkanie 2+1. Alsancak. Możliwość płatności ratalnej! Mieszkanie…
$192,228
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Mieszkanie 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
+ +LA CASALIA - GRAND STUDIOS (1 + 0)DOBROBYT I REZYDENCJA LUKSUROWAEuropa - Twój niemiecki …
$219,663
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort🌿 Studio for sale
$154,146
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Kupno nieruchomości na północnym Cyprze jest to, czego potrzebujesz!Odkryj unikalny zakątek …
$251,848
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Penthouse 3 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
Piętro 2
Exclusive 2 + 1 Penthouse in Lapta Nether124; Open Sea & Mountain WidokiPołożenie: Lapta (pr…
$546,337
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Thermeia, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Thermeia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Elegant apartments in Life Village, Doğanköy We present a sophisticated 2-bedroom apartment …
$173,229
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Mieszkanie w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Studio Pearl Island przyciąga twoją uwagę!Witamy w nowym kompleksie. Tutaj przy wejściu na t…
$113,265
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Mieszkanie 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/2
Luksusowy apartament nad morzem 1 + 1 o powierzchni 63 m kw., na 1 piętrze ukończonego kompl…
$256,166
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Apartament 2 + 1 na najpiękniejszym wybrzeżu Cypru - osobisty port nad morzem!Wyobraź sobie …
$249,183
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Casa del Mare Esentepe - mieszkanie w nowym projekcie przez morze 124; nieruchomości na półn…
$266,373
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/2
‼️Wyłącznie‼️_1 + 1 w kompleksie Olive Grove.57,5 m2 łącznie, taras 13 m2Podatki zapłacone!I…
$132,639
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
$219,867
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Przytulny apartament z dwoma sypialniami w Sea Magic - miejsce do komfortowego życia i wynaj…
$199,880
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Elite Penthouse 2+1 by the sea — 25% cheaper than the developer's price! Discover the ultima…
$318,475
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
🌊 Apartment- loft 1 + 1 z widokiem na morze i prywatnym tarasem na dachu - Cezar Cliff, Esen…
$173,229
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Apartamenty 1 + 1 w pięknym kompleksie Cove Garden przyciągnie uwagę!Więc oferujemy wam to p…
$205,210
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Typy nieruchomości w Girne District.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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