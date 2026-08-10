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Mieszkania w górach na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

;
Kyrenia
31
Girne Belediyesi
293
Catalkoy Esentepe Belediyesi
173
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
127
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372 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1/2
Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Girne Alsancak Miasto Girne położone jest na północy …
$265,020
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w Girne w Kompleksie z Prywatnym Basenem Esentepe to piękna dzielnica położona w…
$541,058
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Penthouse 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 4/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry na Cyprze Północnym Girne Kyrenia jest jednym z najba…
$425,316
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
Komfortowe Apartamenty z Wysokim Potencjałem Dochodu z Najmu w Karşıyaka, Girne Ten unikalny…
$364,174
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Mieszkanie 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Nadmorskim Kopmpleksie w Esentepe, Girne Apartamenty znajdują się w Esentepe, …
$442,284
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Apartamenty w Kompleksowym Kompleksie w Karşıyaka Karşıyaka to region na zachodzie C…
$504,543
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Mieszkanie 1 pokój w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Esentepe Girne Cypr to wyspa na Morzu Śródziemnym, kt…
$154,134
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 3
2-Pokojowe Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Widokiem na Morze oraz Góry w Gi…
$173,143
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Mieszkanie 2 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/1
Gotowy bungalow 1+1 w stylu loftowym w rejonie Kyrenii, Lapta   Nieruchomość jest w pe…
$92,580
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Girne na Cyprze Północnym Apartamenty znajdują si…
$680,787
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem na Cyprze Północnym, Alsancak Girne…
$249,642
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Wykończony apartament typu loft- style (dwupoziomowy). Idealny zarówno dla stałego zamieszka…
$297,181
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamentów na Sprzedaż z Widokiem na Morze Śródziemne w Girne Esentepe Esentepe to śródzie…
$324,265
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Mieszkanie 2 pokoi w Karavas, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Karavas, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/3
$151,184
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Mieszkanie 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z Pełnym Wyposażeniem i Panoramicznym Widokiem na Morze w Bahçeli Girne Wyspa Cy…
$194,094
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Penthouse 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/3
Apartament Typu Loft Oferujący Wyjątkowy Styl Życia w Kompleksie Caesar Cliff, Girne Cypr to…
$226,347
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie Blisko Wszelkich Udogodnień w Lapta, Cypr Północny Lapta to nadmors…
$321,387
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowane Apartamenty na Sprzedaż w Habitat Premium Arkın & Dedeman Suits and Residences w …
$172,934
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry na Cyprze Północnym Girne Kyrenia jest jednym z najba…
$233,233
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Mieszkanie 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie Hotelowym w Girne Çatalköy Çatalköy to region t…
$456,662
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/9
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym i Prestiżowym Projekcie w Girne na Cyprze Północnym P…
$648,376
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Mieszkanie 3 pokoi w Karavas, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Karavas, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/2
Apartament 2+1 w Alsancak, niedaleko Kyrenii, Cypr Północny Na sprzedaż przestronny apart…
$174,741
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
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Mieszkanie 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Girne Esentepe Otoczone Lasami Sosnowymi z Niezakłóconym Widokiem na Morze Śró…
$482,388
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Piętro 2/3
Apartamenty Otoczone Morzem i Naturą na Sprzedaż w Alsancak Girne Alsancak to popularna dzie…
$877,485
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/3
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie z Basenem w Girne na Cyprze Północnym Apartamenty poło…
$208,718
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Girne Girne, znane …
$472,702
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Inwestycyjne w Otoczeniu Natury w Girne na Cyprze Północnym Ilgaz to wioska posi…
$372,266
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Penthouse 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/2
Stylowe Apartamenty w Projekcie Blisko Morza w Girne na Cyprze Północnym W ostatnich latach…
$349,037
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Mieszkanie 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Widokiem na Przyrodę w Kompleksie z Basenem w Alsancak na Cyprze Północnym Girn…
$147,283
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Mieszkanie 2 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
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$314,436
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Typy nieruchomości w Girne District.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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