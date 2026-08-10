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Kawalerki na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Kyrenia
3
Girne Belediyesi
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
10
Agios Amvrosios
8
Kawalerka Usuwać
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15 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Umeblowane studio o powierzchni 45 m² z tarasem w kompleksie Cove Garden Village. Wnętrze…
$158,965
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Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort🌿 Studio for sale
$154,146
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Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Studio - penthouse o powierzchni 34 m² z tarasem na dachu o powierzchni 20 m² w kompleksie C…
$149,535
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
$198,690
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Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/2
Nowy projekt w regionie Esentepe, klasa premium na 1. miejscu. Linia wybrzeża Morza Śródziem…
$130,447
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Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 2
$80,656
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Kawalerka w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Студия, в новом люксовом проекте, на берегу Средиземного моря. Район: Газиверан Площад…
$92,359
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Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/2
Esentepe jest wspaniałym śródziemnomorskim kurortem z wyjątkowym naturalnym pięknem, struktu…
$101,815
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Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Kompleks Super Villa na Cyprze Północnym Projekt znajduje się w Esentep, Kyrenia Idealny kli…
$101,776
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Kawalerka 1 pokój w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 4/9
Studio w centrum Kyrenii z widokiem na morze i dwoma basenamiOdkryj idealne połączenie komfo…
$168,281
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Kawalerka 1 pokój w Chartzia, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Chartzia, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
🏡 Studio na sprzedaż w kompleksie premium Loft Blueberry 124; Esentepe, Północny Cypr 🏡🌊 Mal…
$104,881
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Kawalerka 1 pokój w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
CASESAR CLIFFF (Crystal) Localposelkesenetep,   Clinic. Climattiya   Mediterranean, naval…
$142,053
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Kawalerka w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka
Agios Amvrosios, Cypr Północny
The complex consist of 156 studio apartments: ground floor studio apartments have 35m2 gross…
$112,415
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Kawalerka 1 pokój w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
$124,812
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Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/2
Koszt studia z tarasem na dachu 169 800 $z 100% płatności, zniżka 10,000 dolarówZdyskontowan…
$159,800
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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