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Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z basenem w Girne Belediyesi, Cypr Północny

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
3 + 1 Apartament Wynajem w Girne Centre - przestronne zakwaterowanie na północnym Cyprze z b…
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