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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Girne Belediyesi, Cypr Północny

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Agios Georgios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Georgios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
🏡 ✨ - в📍 🏖️ -🏨 Kaya Palazzo -🛒 - в🚶 --------------------------------------------------/🛏️ 1 …
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Mieszkanie 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
3 + 1 Apartament Wynajem w Girne Centre - przestronne zakwaterowanie na północnym Cyprze z b…
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Parametry nieruchomości w Girne Belediyesi, Cypr Północny

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