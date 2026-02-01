Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Pole golfowe

Kawalerki w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny

Famagusta
7
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 10
Odblokuj dom swoich marzeń: ekskluzywna zniżka 15% + 2-letnie zabezpieczenie wynajmu! Wyo…
$134,479
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się