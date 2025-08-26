Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bungalow z basenem na sprzedaż w Cypr Północny

Girne Belediyesi
9
Kyrenia
7
Catalkoy Esentepe Belediyesi
3
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Pokaż więcej
W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów.
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 9/9
Cena spada!40.000 funtów tańszych od dewelopera.Na sprzedaż nowoczesny apartament w prestiżo…
$140,912
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2/9
Nowoczesny projekt na Long Beach - Apartament 1 + 1 w kompleksie WenecjaCena: 80,000 funtów.…
$107,362
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Piętro 6/8
Pilna sprzedaż - 2 + 1 apartament w Park Resident, Long BeachCena: 145,000 funtów VAT i opła…
$195,464
AdriastarAdriastar
Willa 4 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny luksus nad morzem!   Na wschód od Girne (Kyrenii), w malowniczej okolicy Ba…
$769,355
Mieszkanie 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Pola Golfowego w Karaağaç Girne Girne to popularna…
$353,092
Penthouse 1 pokój w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w Dobrze Wyposażonym Kompleksie w Girne na Cyprze Północnym. Wieś Karaağaç, nale…
$259,011
Mieszkanie 2 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 7/9
1-Pokojowy Apartament w Odległości Spaceru od Morza w Gaziveren, Lefke Cypr, największa wysp…
$108,796
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Piętro 5/8
Oferta ekskluzywna - 2 + 1 apartament z wykończeniem projektanta obok Long BeachCena: 240.00…
$323,527
Mieszkanie 3 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 3/5
Piękny apartament w Mackenzie Residence - zaledwie 2 minuty od plażyMieszkanie.Format: 2 + 1…
$134,803
Penthouse 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty Otoczone Morzem i Naturą na Sprzedaż w Alsancak Girne Alsancak to popularna dzie…
$1,06M
Mieszkanie 2 pokoi w Agridaki, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agridaki, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
$63,619
Mieszkanie 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Piętro 4/13
Gotowy do Zamieszkania Apartament na Cyprze Północnym w Iskele, w Odległości Spaceru od Long…
$706,987
