Gdzie dobrze mieszkają informatycy. Eksperci o tym, dokąd przenoszą się specjaliści IT i gdzie chętnie ich przyjmują

Słowa IT i relokacja są coraz częściej spotykane razem, zwłaszcza ostatnio. Dowiedzieliśmy się, które kraje są nowym domem dla wielu specjalistów IT w 2022 roku, gdzie wydają specjalną wizę IT, co należy wziąć pod uwagę podczas relokacji i dlaczego niektóre kraje są bardziej odpowiednie do przeniesienia niż inne. O tym wszystkim czytaj w dużym raporcie Realting.pl.

W ostatnim półroczu emigracja informatyczna osiągnęła niespotykane dotąd rozmiary. Tylko w okresie luty-maj z Rosji wyjechało około 40 tysięcy specjalistów w tej dziedzinie. Jednocześnie warto rozróżnić kierunki relokacji, które są w tej chwili najbardziej popularne, od tych, w których warunki do życia i pracy dla specjalistów IT są najbardziej komfortowe i odpowiednie. Obie strony medalu relokacji specjalistów IT można znaleźć w naszym dużym artykule.

Treść:

Część I. Jakie są najpopularniejsze obszary relokacji dla specjalistów IT w 2022 roku.

Jakie są najpopularniejsze obszary relokacji dla specjalistów IT w 2022 roku. Część II. Które kraje mają najbardziej odpowiednie warunki życia i pracy dla specjalistów IT.

Które kraje mają najbardziej odpowiednie warunki życia i pracy dla specjalistów IT. Część III. Doświadczenia informatyka mieszkającego od 3 lat w Niemczech.

«Wiosną i wczesnym latem w urzędach migracyjnych tworzyły się korki»

Do jakich krajów najprawdopodobniej zdecydują się przenieść specjaliści IT w 2022 roku? Dlaczego? Warwara Szatowa, współdyrektor relokacji międzynarodowych w Intermark Relocation, podaje nam wszystkie szczegóły.

— Wiosną i wczesnym latem organy migracyjne doświadczyły korków z powodu dużej liczby powracających: w marcu i kwietniu zaobserwowaliśmy szczytowy moment przetwarzania dokumentów od obywateli Ukrainy, a następnie Rosjan i Białorusinów.

Nie obyło się bez innowacji ze względu na napiętą sytuację na świecie. Niektóre kraje europejskie — jak na przykład Czechy — przestały przyjmować nowe wnioski o zezwolenie na pobyt i pobyt stały od Rosjan, a Hiszpania zawiesiła szereg programów, w tym swoją wizę startową z aplikacją krajową. Ostatnio jednak widać poprawę: Niemcy złagodziły programy wizowe, Portugalia odmroziła procesy imigracyjne, a w Hiszpanii wielu specjalistów oczekuje otrzymania wizy nomadycznej.

Jednocześnie istnieje wiele pożądanych miejsc do relokacji. Najpopularniejsze, według naszych obserwacji, są Gruzja, Armenia, Kazachstan, Turcja, Serbia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael i Cypr. Ale lista krajów ciągle się zmienia. Początkowo do Uzbekistanu wyjechała dość duża liczba specjalistów IT, Czarnogóra również nie traci na popularności ze względu na atrakcyjny klimat, położenie w Europie i łatwy proces otwierania jednoosobowej działalności gospodarczej.

W latach 2021–2022 kilkadziesiąt krajów uruchomiło program wizowy Digital Nomad. Niewątpliwą zaletą takiej wizy jest możliwość pobytu w kraju do 1 roku, przedłużenia wizy na kolejny rok, a w niektórych przypadkach przeniesienia rodziny. A w Portugalii jest to również bezpośrednia droga do uzyskania pozwolenia na pobyt stały i paszportu.

Ponadto wielu specjalistów IT zaczęło spoglądać w stronę Azji i Ameryki Łacińskiej — na przykład Indonezja opracowuje nową wizę dla cyfrowych nomadów, która będzie wydawana na pięć lat. Dlatego z pewnością kierunek ten stanie się popularny również w przyszłości.

O czym należy pomyśleć przed zmianą miejsca zamieszkania

— Istnieje wiele powodów, dla których specjaliści IT decydują się na relokację do tych krajów. Należy do nich możliwość pracy zdalnej, poszerzanie swoich możliwości, horyzontów i kręgów komunikacji oraz mobilny i dynamiczny styl życia. Z kolei firmy IT wybierają te lokalizacje jako bezpieczne jurysdykcje, z których można zawierać międzynarodowe kontrakty.

Należy zauważyć, że wszystkie powyższe kraje są również dość przyjaznymi dla budżetu lokalizacjami. Czyli w przypadku konieczności relokacji tylko kilku menedżerów najwyższego szczebla może dobrze pasować Dubaj, ale gdy chodzi o duży zespół z rodzinami, warto zastanowić się, gdzie te rodziny będą mogły żyć na tym samym (lub nawet lepszym) poziomie, gdzie będą pracować efektywnie, pozostając zadowolonymi ze swojego wynagrodzenia po opodatkowaniu, gdzie będą zadowolone ze swojego standardu życia.

Z punktu widzenia firmy, przy relokacji pracowników, warto zwrócić uwagę na takie niuanse, jak to, o ile trzeba będzie indeksować wynagrodzenia pracowników, jakie rekompensaty znajdą się w pakiecie relokacyjnym i ile to wszystko będzie ostatecznie kosztować itp.

Podstawy do przeniesienia

— Lista wymagań będzie inna w każdym kraju. Możemy wyróżnić kilka wspólnych podstaw dla typu wizy Digital Nomad i jej odpowiedników:

obywatelstwo państwa trzeciego;

umowa o pracę w domu (w kraju, z którego cudzoziemiec się przenosi) oraz potwierdzenie formatu pracy zdalnej;

dostępność umowy najmu długoterminowego;

minimum udokumentowany stały dochód;

ubezpieczenie zdrowotne;

zaświadczenie o niekaralności.

Jeśli przenosicie się z pracodawcą, podstawowe wymagania są inne:

podstawą wszystkiego jest umowa o pracę;

obowiązująca forma rejestracji pobytu w kraju;

ubezpieczenia;

często jest to płaca minimalna w kraju pochodzenia;

często potwierdzenie kwalifikacji;

dla krajów posiadających wizę — wiza i pozwolenie na pracę (spoza EOG).

Termin przeniesienia

— Trudno powiedzieć, jak długo potrwa proces relokacji, w zależności od kraju.

Rejestracja firmy w Gruzji, Armenii, Kazachstanie, Serbii, Turcji i na Cyprze jest bardzo szybka i może trwać dosłownie kilka dni. Również w tych krajach istnieje możliwość rejestracji firmy przez pełnomocnictwo. Co do otwarcia konta, to obecnie jest to proces skomplikowany i nieokreślony w czasie.

Najszybszy i najbardziej realny scenariusz relokacji pracowników to 1–1,5 miesiąca (biorąc pod uwagę zamknięcie wszystkich spraw domowych). W przypadku Serbii, Turcji i Cypru dodaj kolejne 2 miesiące.

Uniwersalne kroki dla relokacji

— Mówiąc konkretnie, będziemy postępować na zasadzie, że wjeżdżamy do kraju na wizie «cyfrowego nomada».

Ogólna lista kontrolna kroków będzie następująca:

1. Dowiedzieć się, czy zawód mieści się na liście «cyfrowych nomadów». Na tej liście znajdują się takie kategorie jak na przykład księgowość, marketing, tworzenie kursów online, doradztwo i inne.

2. Określić źródło dochodu, które pozwoli żyć i pracować zdalnie w wybranym kraju.

3. Wybrać kilka priorytetowych opcji według kraju rozmieszczenia.

4. Wziąć pod uwagę kilka ważnych codziennych kwestii: poinformowanie odpowiednich władz w obecnym miejscu zamieszkania (podatki, mieszkanie, media) o dłuższym wyjeździe, kwestie bankowe, zakup lokalnej karty SIM, zorganizowanie ubezpieczenia zdrowotnego, dostępność internetu i WiFi itp.

5. Opracować szczegółowy plan z terminami działań przygotowawczych w obecnym kraju i w kraju rozmieszczenia. Przeznaczyć dodatkowy czas na czynniki związane z siłą wyższą.

Niuanse, na które należy się przygotować

— Niuanse w procesie IT-imigracji mogą być różne: stale zmieniają się wymagania dotyczące dokumentów do wiz wjazdowych i czas ich rozpatrywania; aspekty podatkowe i migracyjne, warunki otwierania kont bankowych i przenoszenia rodzin są bardzo elastyczne; stale aktualizowana jest lista krajów, do których można wyjechać i do których trudniej się dostać.

Podsumowując, trzeba być przygotowanym na nowe wymagania i szybko szukać alternatywnych rozwiązań.

«Żadne państwo nie obiecuje, że uczyni kogoś bogatym. Jeśli są takie złudzenia, to się rozczarujecie»

Teraz na temat miejsc, które są najbardziej odpowiednie dla specjalistów IT do relokacji w tej chwili. Julija Miedwiediewa, ekspertka ds. emigracji i założycielka projektu Emigrantista — świadoma emigracja, pomogła nam zrozumieć to pytanie.

— Pierwszą destynacją, na którą warto od razu zwrócić uwagę, są oczywiście Niemcy. Po pierwsze dlatego, że jest to dość duży ośrodek informatyczny w Europie. Na uwagę zasługują również Niemcy, które oprócz wiz dla pracowników wysoko wykwalifikowanych i na znalezienie pracy, mają osobne, specjalne wizy dla informatyków. W kraju tym obowiązuje przyspieszona procedura uzyskania tej wizy, a następnie możliwa jest jej wymiana na pozwolenie na pobyt. Ta wiza zapewnia też bardzo dobre warunki przeprowadzki: jest niższa poprzeczka płacowa niż w przypadku Niebieskiej karty, a przy przeprowadzce nie trzeba zdawać języka niemieckiego. Ogólnie rzecz biorąc, głównym wymogiem jest posiadanie umowy o pracę z niemieckim pracodawcą.

Drugą destynacją, którą mogę wskazać jest Holandia. Ten europejski kraj nie ma osobnych wiz IT, ale są wizy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, a jeśli poziom wynagrodzenia się zgadza, można też dostać Niebieską kartę.

Wymagania płacowe w Holandii są dość wysokie, bo to drogi kraj i ma wysoki standard życia: minimalna poprzeczka w przypadku wiz dla pracowników wysoko wykwalifikowanych wynosi ok. 2,5 tys. euro, dla Niebieskiej karty — ponad 4 tys. euro. Taki poziom wynagrodzenia powinien być zapisany w umowie o pracę.

Jako trzeci cel podróży wymieniłabym Nową Zelandię. Może nie brzmi to zbyt mainstreamowo, ale jakiś czas temu Nowa Zelandia była bardzo popularna wśród rosyjskojęzycznych informatyków. Potem jego popularność spadła, ale kraj ten nadal jest bardzo dobrym miejscem do przeprowadzki.

Po pierwsze, Nowa Zelandia oferuje wiele możliwości pracy, w szczególności ze względu na ogromną liczbę ciekawych start-upów mających tu swoje siedziby.

Po drugie, uzyskanie wizy jako specjalista IT do Nowej Zelandii jest całkiem realne, choć nieco trudniejsze niż np. do Niemiec. Ponadto od razu będzie to wiza długoterminowa, co oznacza, że zostaniesz w Nowej Zelandii.

Można również spróbować uzyskać odpowiednik wizy dla talentów w Nowej Zelandii, bez konkretnej oferty pracy. Czyli uzyskanie wizy imigracyjnej, która pozwala na wjazd, pobyt w kraju i poszukiwanie pracy już na miejscu. Ale żeby to zrobić, trzeba mieć wysokie wykształcenie, dobrą, poszukiwaną specjalizację i odpowiednio długi staż pracy — a wszystko to będzie wymagało potwierdzenia.

Termin przeniesienia

— Przeprowadzka do Niemiec i Holandii jest możliwa bardzo szybko — w ciągu kilku miesięcy od otrzymania oferty pracy. Najważniejsze, aby spełnić miano wysoko wykwalifikowanego specjalisty: mieć wyższe wykształcenie w swojej dziedzinie, mieć doświadczenie w danej dziedzinie 2 lata (jeśli masz większe doświadczenie — świetnie). Proces relokacji do Nowej Zelandii będzie trwał dłużej, zwłaszcza jeśli zamierzasz uzyskać odpowiednik wizy dla talentów. W tym przypadku nie mogę więc mówić o żadnej dokładnej osi czasu.

Uniwersalne kroki do przeniesienia

— Możemy zasugerować tę listę kontrolną, jeśli planujesz przeniesienie pracy do Niemiec, Holandii lub innego kraju europejskiego:

uporządkować CV;

organizować profil na LinkedIn;

zacznąć aktywnie aplikować na stanowiska pracy i szukać informacji zwrotnej. Zgodnie z tym zmienić coś w CV, poprawić profil na LinkedIn, pisać nowe listy motywacyjne itd;

otrzymać wiele zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne, przechodzić przez niektóre z nich i wybierać najlepszą ofertę pracy;

od tego momentu pracodawca podejmuje kluczowe kroki. Składa wniosek do Immigration Service, po czym kontaktują się i proszą o minimalne dokumenty z serii paszport, formularz zgłoszeniowy, zdjęcie;

zanieść to wszystko do konsulatu kraju, czekać jakiś czas — i wpisać ci do paszportu wizę D.

następnie wjechać z tą wizą na terytorium kraju, w którym zamierzją Państwo mieszkać i pracować, i wymienić, z grubsza rzecz biorąc, tę wizę na pozwolenie na pobyt. Pierwsze pozwolenie na pobyt można otrzymać na rok, dwa lub trzy — zależy to od tego, w ramach jakiego programu imigracyjnego Państwo wjechaliście do kraju.

Sprawy, na które należy się przygotować

— Można spotkać się z różnego rodzaju niuansami w następujących obszarach:

Język lokalny. Ponieważ w sektorze IT mówi się po angielsku, do pracy w wielu krajach wystarczy znajomość tego języka. To powiedziawszy, jeśli nie jest to kraj anglojęzyczny, prawdopodobnie po pewnym czasie zaczniesz czuć się nieswojo. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie poczujesz się całkowicie jak w domu, dopóki nie poznasz lokalnego języka.

Ponieważ w sektorze IT mówi się po angielsku, do pracy w wielu krajach wystarczy znajomość tego języka. To powiedziawszy, jeśli nie jest to kraj anglojęzyczny, prawdopodobnie po pewnym czasie zaczniesz czuć się nieswojo. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie poczujesz się całkowicie jak w domu, dopóki nie poznasz lokalnego języka. Pieniądze. Za pierwsze mieszkanie trzeba płacił kilkumiesięczny czynsz z góry, plus zostawić dość duży depozyt. Na dodatek na początku czeka sporo wydatków związanych z papierkową robotą, przenoszeniem kont na swoje nazwisko itp. Lepiej jest przygotować te pieniądze z wyprzedzeniem. Oto przybliżony budżet, który pożądane jest mieć na komfortową przeprowadzkę: około 10 tys. euro na jedną osobę, plus kolejne 5 tys. euro na drugą osobę dorosłą, jeśli przeprowadzają się Państeo do innego kraju z dzieckiem — kolejne 3 tys. euro.

Za pierwsze mieszkanie trzeba płacił kilkumiesięczny czynsz z góry, plus zostawić dość duży depozyt. Na dodatek na początku czeka sporo wydatków związanych z papierkową robotą, przenoszeniem kont na swoje nazwisko itp. Lepiej jest przygotować te pieniądze z wyprzedzeniem. Oto przybliżony budżet, który pożądane jest mieć na komfortową przeprowadzkę: około 10 tys. euro na jedną osobę, plus kolejne 5 tys. euro na drugą osobę dorosłą, jeśli przeprowadzają się Państeo do innego kraju z dzieckiem — kolejne 3 tys. euro. Standard życia. W pierwszym roku po przeprowadzce prawdopodobnie odczujesz pogorszenie standardu życia. Po pierwsze, aspekt finansowy (te właśnie wydatki) wyrzuci trochę z równowagi, trzeba będzie trochę czasu, aby dojść do siebie. Po drugie, będzie ciężko psychicznie, co oczywiście również wpłynie na jakość życia. Nie oznacza to, że popełniliście Państwo błąd lub wybraliście zły kraj — to po prostu okres, który trzeba pokonać. Trudne czasy na pewno się skończą i wszystko będzie dobrze.

W pierwszym roku po przeprowadzce prawdopodobnie odczujesz pogorszenie standardu życia. Po pierwsze, aspekt finansowy (te właśnie wydatki) wyrzuci trochę z równowagi, trzeba będzie trochę czasu, aby dojść do siebie. Po drugie, będzie ciężko psychicznie, co oczywiście również wpłynie na jakość życia. Nie oznacza to, że popełniliście Państwo błąd lub wybraliście zły kraj — to po prostu okres, który trzeba pokonać. Trudne czasy na pewno się skończą i wszystko będzie dobrze. Przeprowadzka z rodziną. Jeśli nie przeprowadzacie się sami, ale z rodziną, powinieneś chyba pomyśleć o tym, co zrobią bliscy. Ponieważ jeśli nie zdecydujecie się na to wcześniej, wzmocni to wielokrotnie kryzys dostosowania migrantów i wpłynie na twoje ogólne samopoczucie.

Bonusy dla tych, którzy się przeprowadzają.

— Trzeba pamiętać, że żaden kraj nie daje super premii ani nie obiecuje, że ktoś się wzbogaci.

Ale jeśli przeprowadzacie się za pracą, dostajecie wszystkie społeczne przywileje, które dostają miejscowi. Czyli dostajecie całe wsparcie socjalne, jakieś zasiłki, darmowe ubezpieczenie zdrowotne. Najprawdopodobniej dostaniecie emeryturę, ale to zależy od tego, jak długo pracujecie w tym kraju. W rzeczywistości, abonamenty, edukacja dla dzieci, itp. — wszystko to, również, będziecie mieli dokładnie taką samą kwotę jak każdy inny mieszkaniec tego kraju.

«Radzę przy szukaniu noclegu pisać do maksymalnej liczby ogłoszeń — nie każdy odpowie».

Oto co inżynier oprogramowania Katarzyna powiedziała nam o swoim osobistym doświadczeniu z przeprowadzką:

— Przeprowadziłem się do niemieckiego Stuttgartu z Ukrainy w 2019 roku. Wybrałam Niemcy, ponieważ zawsze były znane ze swojego poziomu życia i bezpieczeństwa, a dla programisty oznacza to również perspektywę pracy z takimi gigantami jak Porsche, Mersedes Benz czy Bosch.

Mój proces relokacji składał się z następujących etapów: znalezienie pracy — rozmowa kwalifikacyjna — staż 2 tygodnie — uzyskanie umowy o pracę — złożenie dokumentów do ambasady — oczekiwanie na wizę/ znalezienie zakwaterowania w Niemczech — uzyskanie wizy pracowniczej — przeprowadzka do Niemiec. Przyjechałem tu już z wizą pracowniczą, robiąc ją już na Ukrainie. Mój ówczesny pracodawca w pełni towarzyszył mi w całej biurokracji i kontaktował się z ambasadą.

Ponieważ wynajęłam puste mieszkanie w Niemczech, musiałam kupić od podstaw prawie wszystkie meble i urządzenia. Coś przywieziono z Ukrainy, coś kupiono tutaj. Jeśli wziąć pod uwagę pierwszą opłatę za wynajem mieszkania (za 3 miesiące), plus kosmetyczne naprawy — przeprowadzka kosztowała mnie gdzieś około 5000 euro.

Swojego pierwszego mieszkania szukałem poprzez strony internetowe takie jak Ebay Kleinanzeigen, Immobilien DE. Na początku miałam trudności, bo nie miałam jeszcze niemieckiej karty ani historii kredytowej w Niemczech. Ja swoje mieszkanie znalazłam po około trzech miesiącach. Radzę, aby podczas poszukiwania noclegu kontaktować się z jak największą liczbą ofert, ponieważ na 100 ofert tylko 20 odpowie na zapytanie.

Moje zakwaterowanie kosztuje 650 € miesięcznie (dzielę je z moim partnerem). Jeśli uwzględnić wszystkie wydatki, podatki, chodzenie do restauracji, siłowni i zakupy dla przyjemności, to wydaję około 1500 € miesięcznie.

Ogólnie rzecz biorąc, dobrze się zadomowiłam w nowym kraju. Podoba mi się tutejsza mentalność, dość szybko nawiązałam znajomości i nie żałuję swojej decyzji. Polecam informatykom przeprowadzającym się do Niemiec, aby nie bali się przeprowadzki i dokładnie skalkulowali budżet.