Canggu, Indonezja

od €132,021

58–108 m² 4

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! BUWIT LOFT wille otoczone polami ryżowymi w popularnym i rozwiniętym regionie Changu. Krótka przejażdżka od plaży Pererenan, Nyani. Wille - mini lofty z 1/2 sypialnią, a także lofty do spania 1/2, które różnią się powierzchnią, są w pełni umeblowane pod klucz. Wille są tworzone w minimalistycznym stylu, w nowoczesnym designie, w którym przestrzeń jest zoptymalizowana pod kątem większego komfortu. Minimalna zaliczka wynosi 10%. Okres zwrotu willi przez 5-6 lat. Dzięki swojej lokalizacji i nowoczesności. Dzielnica Changu jest bardzo popularna wśród turystów, ale także bardzo wygodna do stałego pobytu. Przewidywany zwrot z inwestycji wynosi około 15-17%. Kompleks znajduje się w pobliżu rozwiniętej i społecznej infrastruktury: placówek medycznych, barów, klubów, kawiarni, szkół, restauracji. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych udogodnień na Bali dla Twojego budżetu i życzeń! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.