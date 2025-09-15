Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Ulcinj Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Ulcinj Municipality, Czarnogóra

Ulcinj Ulqin
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Luksusowy kompleks mieszkalny prowadzony przez Karisma Hotels & Resorts w Ulcinj, Long Beach…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Ulcinj Municipality.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Ulcinj Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się