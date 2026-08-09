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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tivat, Czarnogóra

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mieszkania
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domy
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1 405 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Powierzchnia: 152 m2Sypialnie: 2Kąpiele: 2 + 1Przestrzeń garażowaPrzestronny dwupoziomowy ap…
$1,14M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Śnisz o domu nad morzem w Czarnogórze? Te stylowe domy są idealnym rozwiązaniem dla komforto…
$296,014
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Agencja
Monteonline
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Dom 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 312 m²
Oszałamiająca willa w Tivat, odległość od Porto Montenegro Willa jest zbudowana z naturalnyc…
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
W pełni umeblowane jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 80 m2 w budynku Ksenija, Porto Cza…
$716,786
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Willa 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Odkryj wyjątkowe możliwości inwestycyjne w Kalimanj, Tivat, jednej z najbardziej pożądanych …
$1
VAT
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Mieszkanie w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 27 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny, który oferuje doskonałe połączenie komfortu i przyrody. Poło…
$159,312
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Nowy kompleks w sercu Porto Czarnogóra Projekt Dreams jest zaprojektowany jako ekskluzywny k…
$1,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
APARTAMENTY LUKSYCZNE JEDNEGO I DWA Panoramiczne widoki ze słońcem obecne od wschodu do zach…
$254,343
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Dom 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 317 m²
Powierzchnia mieszkalna: 317 m2 Powierzchnia całkowita z tarasami i podziemnymi: 480 m2. Par…
$2,89M
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Przegląd właściwości Ograniczona kolekcja nowo wybudowanych apartamentów jest dostępna w atr…
$194,804
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Przedstawienie nowoczesnego kompleksu rezydencko-handlowego w Donja Lastva, Tivat - zaledwie…
$161,098
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Apartamenty na sprzeda ¿w Tivat Xi124; Nowy kompleks mieszkalny w Kava, Tivat. Siedzi na zie…
$268,795
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Mieszkanie w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 46 m²
Projekt ekskluzywny w Donja Lastva, blisko Porto Montenegro Budowa tego pięknego projektu ro…
$196,478
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Powierzchnia: 72 m2 (48 m2 + 24 m2 taras)Sypialnia: 1Łazienka: 1GarażUmeblowany, apartament …
$632,805
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Dom w Tivat, Czarnogóra
Dom
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 200 m²
Dwie wille na sprzeda ¿w Krasici, zaledwie 10 m od morza frontVilla nr. 1: 200m2, znajduje s…
$612,737
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Mieszkanie 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2
Apartament trzyosobowy na sprzedaż w Boka Place, Tivat - 110 m ²W pełni umeblowany apartamen…
$977,971
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Penthouse for Sale in Seljanovo, Tivat - 135 m ²Przestronny apartament jest dostępny na sprz…
$575,277
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
W sumie 33 markowe rezydencje na sprzedaż * Studio, jedno- i dwupokojowe apartamenty dostępn…
$439,321
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Powierzchnia: 168 m2 (105 m2 + 31 m2)Sypialnie: 2Kąpiele: 2 + 1Miejsce przechowywaniaLuksuso…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Nowoczesne apartamenty w Tivat w doskonałej lokalizacji - Nowy budynek - Wielki potencjał wy…
$248,563
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Kompleks dziewięciu nowoczesnych willi z widokiem na morze w Donja Lastva, Tivat. W willach …
$702,674
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Szczegóły apartamentu: * Rozmiar: 98 m2 * Sypialnie: 2 * Łazienka: 2 + 1 WC * Taras z piękny…
$1,04M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piękny apartament w nowo wybudowanym kompleksie składa się z przestronnego salonu, kuchni, d…
$240,470
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 59 m²
Dwuosobowy apartament na sprzedaż w Kavie, Tivat - 59 m ² z prywatnym ogrodemNowoczesny apar…
$345,166
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Ten piękny apartament z dwoma sypialniami składa się z salonu, jadalnia z kuchnią, dwie sypi…
$238,967
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Mieszkanie w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 39 m²
Dostępne kwatery: 26 m2 - 124 m2 Wprowadzenie nowego bloku Apartament znajduje się w idyllic…
$150,645
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Tivat. N…
$157,265
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Mieszkanie w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 32 m²
Apartamenty w kompleksie są zaprojektowane z uwzględnieniem szczegółów, oferując wszystkie u…
$147,288
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Mieszkanie w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie
Tivat, Czarnogóra
$374,769
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Ten piękny kompleks mieszkalny, pośród zapierającego dech w piersiach piękna, posiada idylli…
$334,179
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