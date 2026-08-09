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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Tivat, Czarnogóra

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3 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne
Tivat, Czarnogóra
Prezentujemy na sprzedaż atrakcyjny projekt inwestycyjny - działkę z przygotowanym planem bu…
$190,007
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Nieruchomości inwestycyjne 1 150 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 1 150 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 1 150 m²
Tivat, obszar na granicy z Porto Czarnogóra Wykres 1240 m2 - dla elitarnej budowy w malowni…
$765,702
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Nieruchomości inwestycyjne w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne
Tivat, Czarnogóra
Teraz Czarnogóra – jest jedynym państwem w Europie z istniejącym państwowym programem inwest…
$486,520
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