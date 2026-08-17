Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Sveti Stefan
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sveti Stefan, Czarnogóra

;
mieszkania
63
domy
46
109 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 2
Przestronny apartament z widokiem na morze w Sveti Stefan - 77 m ² Jasny i elegancki apart…
$296,454
Zostaw prośbę
Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 304 m²
Willa z basenem i malowniczym widokiem na sprzedaż w luksusowej osady Blizikuce, Budva. W be…
$1,76M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 3/4
LOKACJAApartament ten położony jest w Sveti Stefan, jednym z najbardziej prestiżowych miejsc…
$360,494
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Located within the exclusive Sveti Stefan Presidential Sea View Resort, this luxurious 162 m…
$1
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Mieszkanie w St. Stephen jest na sprzedaż w luksusowym domu, Powierzchnia 85 m2 na drugim pi…
$557,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/2
Oferujemy na sprzedaż nowoczesne mieszkanie z 1 sypialnią i panoramicznym widokiem na morze …
$201,684
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Spokojna zieleń nad Sveti Stefan oferuje widoki na morze i góry. Idealny do życia lub inwest…
$1,33M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Mbroker
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 223 m²
Odkryj miasto D - luksusowa rezydencja w otoczonym kompleksem w pobliżu Budvy, z prywatnym b…
$855,240
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Mbroker
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 3/5
Przestronny apartament na sprzedaż z dwoma sypialniami i wspaniały widok na pierwszą linię w…
$654,601
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/2
LOKACJAApartament ten znajduje się w miejscowości Sveti Stefan, w gminie Budva, 13 km od cen…
$255,047
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
124; 230 m2 124; 400 m2 powierzchni 124; 4 sypialnie 124; 4 łazienki 124; basen nieskończono…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w M 1, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
M 1, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartament znajduje się na parterze piętrowego przytulnego budynku, który znajduje się w odl…
$134,878
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
A4- 1883. Dwa sypialnie Apartament w Sv.Stefan z widokiem na morzeNa sprzedaż dwa sypialnie …
$302,982
Zostaw prośbę
Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 660 m²
Elegancki, praktyczny, elegancki i romantyczny jednocześnie Villa znalazła się na skraju sta…
$4,04M
Zostaw prośbę
Willa 13 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 13 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 13
Powierzchnia 774 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż czteropiętrowa willa o powierzchni 774 m2 na pierwszej linii, 10 metrów od morza…
$6,25M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Ten przestronny apartament położony jest w najbardziej charakterystycznej i prestiżowej loka…
$644,418
Zostaw prośbę
Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 430 m²
Położony w prestiżowej enklawie Blizikuce, Budva, ta znakomita willa, uosabia luksus i wyraf…
$1,98M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1
Apartament na sprzedaż w Sveti Stefan z widokiem na wyspę Sveti Stefan, w pobliżu miasta Bud…
$406,078
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Powierzchnia: 103m2Sypialnie: 2Kąpiele: 1UmeblowaneBudva, Sveti Stefan, dwupokojowe mieszkan…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$436,152
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$542,672
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 8 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 8 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 414 m²
Casa Dea Villa - istota śródziemnomorskiego luksusu na wybrzeżu AdriatykuPołożony na urbaniz…
$1,11M
VAT
Zostaw prośbę
Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 3
LOKACJAWilla znajduje się w miejscowości Sveti Stefan, w gminie Budva, około 11 km od centru…
$1,60M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Penthouse 5 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 4
☀️ID- 557📐 5 коянат2 ванн4 🛋 ⛵️
$397,528
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Sprzedaż domu z basenem z jednym miejscem parkingowymPrywatny basen o powierzchni 15 m2Powie…
$575,937
Zostaw prośbę
Dom w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 5
K4- 166. Piękny hotel w Sv.Stefan z widokiem na morzeNa sprzedaż Apart- Hotel w Sv.StefanHot…
$2,29M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: willa na pierwszej linii w miejscowości Blizikuće.Ten 215 m ² dom na 704 m ² po…
$588,325
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
124; 230 m2 124; 400 m2 powierzchni 124; 4 sypialnie 124; 4 łazienki 124; basen nieskończono…
$1,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż dwie przytulne wille z pięknym widokiem na morze w miejscowości Blizikuche - Riw…
$1,38M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy na sprzedaż willę w miejscowości Blizikuche, położonej nad Sveti Stefan, w jednej …
$2,65M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się