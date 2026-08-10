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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sutomore, Czarnogóra

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mieszkania
67
domy
73
140 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w 8, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
8, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Morze Widoki. W gotowości. Wysoki potencjał wynajmu. Zapraszamy do tego wyjątkowego 38 m ² s…
$113,298
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/5
38m2 mieszkanie na 4 piętrze w nowym budynku w centrum miasta. Struktura: 1 sypialnia, salon…
$121,764
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Dom 4 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzedaż 110m2 w górnej części Sutomore. Wykres 170m2. Widok z góry. 1700 metrów do m…
$146,360
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Sutomore, Czarnogóra
Dom
Sutomore, Czarnogóra
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż - przestronny dom w Sutomore, CzarnogóraPrzestronny dom jest na sprzedaż w malow…
$179,269
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Dom 6 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom 92 m2 znajduje się na 180 m2 działki w pięknej lokalizacji w Sutomore (Bar), poniżej aut…
$213,448
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Mieszkanie 4 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Na sprzedażDom rodzinny jest sprzedawany w spokojnej okolicy Sutomore, położony zaledwie oko…
$315,561
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2
Nieruchomości, Czarnogóra, Sutomore.Na sprzedaż jest nowy apartament typu studio z przestrze…
$94,784
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament o powierzchni 44 m2 jest na sprzedaż w Sutomore, w pobliżu Car Lazar Street. Ukła…
$85,751
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Dom 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
124; 56 m2 124; 180 m2 powierzchni 124; 2 poziom 124; 3 sypialnie 124; kuchnia letnia 124; p…
$154,739
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 6/6
63 m2 apartament znajduje się na 6 piętrze w nowym budynku w centrum miasta, sklep Vali znaj…
$159,978
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Dom 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny dom o łącznej powierzchni 100m2 na dzia? ce 141m2. Dom jest w pełni umeblowany i …
$274,596
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Dom 3 pokoi w 5, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
5, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
124; 205 m2 124; sekcja 451 m2 124; 2 piętra 124; 3 + sypialnie 124; 2 kuchnie 124; 2 łazien…
$233,708
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Dom 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Dom w Sutomore, położony na kaskadowej powierzchni o łącznej powierzchni 355 m2. Ten dom jes…
$76,193
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Dom 9 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom 9 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten 210 m kw. kamienica znajduje się na poziomie 200 metrów poniżej głównej drogi. Dom skład…
$313,543
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Dom 6 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Dom znajduje się w cichym miejscu otoczonym zielenią i górami, w miejscowości Sutomore.Dom 1…
$169,106
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 6/6
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 64 m2 znajduje się na 6 piętrze w nowym budynku w cen…
$178,108
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Dom 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż ekskluzywny dom w stylu alpejskiej chaty w Sutomore, łącząc elegancję,…
$232,256
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Willa w Sutomore, Czarnogóra
Willa
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 325 m²
[embed] https: / / youtu.be / vsuR3S7NICQ [/ embed] Willa 10 minut spacerem od centralnej p…
$561,681
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Dom 10 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom 10 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Nowoczesny trzypiętrowy dom o łącznej powierzchni 360 m ² jest na sprzedaż, położony w spoko…
$577,921
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Dom wolnostojący 10 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom wolnostojący 10 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 480 m²
Wyjątkowe możliwości inwestycyjne w sercu Sutomore, CzarnogóraPrime Location Resources 124; …
$586,094
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 4/5
Przestronne studio apartament o powierzchni 74 m2. Mieszkanie jest częściowo umeblowane. Łaz…
$387,240
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Dom 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten przestronny dom z widokiem na morze wynosi 300 m ² i znajduje się na powierzchni 1,100 m…
$526,961
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Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Dom na sprzeda ¿w Sutomore, Zagradje, na brzegu Maljevik Bay, w specjalnie chronionym obszar…
$304,002
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Dom w Sutomore, Czarnogóra
Dom
Sutomore, Czarnogóra
Sutomore Budapest 124; dom + działka Budapeszt 124; widoki na morze i góry Budapeszt 124; od…
$87,197
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Mieszkanie 1 pokój w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2
Ten piękny jednopokojowy apartament o powierzchni 55,52 m ², położony na drugim piętrze nowo…
$148,462
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Mieszkanie 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Sutomore, nowe studio, jedno- i dwupokojowe apartamenty na pierwszej linii do morza i plaży.…
$215,445
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Dom 5 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom znajduje się w malowniczej dzielnicy Sutomore City Bar. Na obszarze z rozwiniętą infrast…
$406,448
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Dom 4 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Studio na sprzeda ¿/ udowodnij spacyjno ¶ æ w barze (Shushan) w nowoczesnym domu z podziemny…
$397,775
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Dom 12 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom 12 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Na sprzedaż: Beautiful Estate with Two Houses and a Mini Market - SutomoreNieruchomość ekskl…
$2,06M
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Dom 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż - dom z widokiem na morze w Sutomore (Zagragje).Komfort i doskonały potencjał na…
$158,178
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