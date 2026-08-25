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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Prcanj, Czarnogóra

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mieszkania
43
domy
72
115 obiektów total found
Dom 7 pokojów w , Czarnogóra
Dom 7 pokojów
, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Liczba kondygnacji 3
Doskonały dom 263 m2 w Prcanj (Zatoka Kotor) na działce 330 m2. Główną zaletą jest 8 przestr…
$502 323
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Willa 6 pokojów w Muo, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Muo, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Piętro 3/3
Ta luksusowa willa znajduje się w doskonałej lokalizacji, oferując zapierające dech w piersi…
$1,74M
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Willa 8 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 8 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 456 m²
https: / / www.youtube.com / watch? v = kub3BRt4BqoPowierzchnia budynku brutto: 456 m2Powier…
$2,30M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie
Prcanj, Czarnogóra
Cena: 7,000,000Lokalizacja: Prčanj, Kotor, Czarnogóra (obszar światowego dziedzictwa UNESCO)…
$8,15M
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Duża willa na pierwszej linii w Zatoce Kotor. Na pierwszym piętrze można zorganizować usługi…
$1,80M
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Willa 5 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Powierzchnia: 300m2Sypialnie: 4Kąpiele: 1Powierzchnia gruntów: 1,599m2Garaż: 28m2Podłoga: 3P…
$2,07M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 497 m²
Willa w miejscowości Prchan to czteropiętrowa posiadłość z 4 sypialniami, dużym ogrodem, bas…
$4,89M
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Mieszkanie 3 pokoi w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/3
Luksusowy apartament nad morzem w Stoliwie z widokiem na Perast i Wyspy Dziewicze Odkryj eks…
$301 933
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 497 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa na sprzedaż, w jednym z najpiękniejszych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, przy…
$3,92M
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 371 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż znajduje się nowa, w pełni umeblowana luksusowa willa w Stolivie. Willa znajduje…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Muo, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Ten stylowy i komfortowy apartament położony jest w uroczej nadmorskiej miejscowości Muo, za…
$244 203
VAT
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 584 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesna willa jest dostępna na sprzedaż w Stoliv, Boka Kotor Bay. Całkowita powierzchnia …
$1,96M
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Mieszkanie w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie
Prcanj, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 6 m²
Odkryj nowy standard ekskluzywnego życia w projekcie STAR BAY, położonym w malowniczej dziel…
$153 628
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Mieszkanie 2 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż przytulny apartament w cichej miejscowości wypoczynkowej Boko - Kotor Bay Prchan…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Opis Boka Kotor Bay, dystrykt Stoliv. Apartament z dwoma sypialniami na pierwszej linii nad …
$442 199
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Mieszkanie 3 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/3
Apartament ten jest idealnym miejscem dla tych, którzy szukają spokojnego wypoczynku w piękn…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Powierzchnia 180 m²
traditional stone house in Gornji Stoliv, municipality of Kotor, located in the part of the …
$1
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Witaj w swoim kawałku przybrzeżnego raju w Prcanj, Kotor! Ten wspaniały apartament położony …
$270 656
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 479 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa Aquila to wyjątkowa oferta! Znajduje się w odosobnionym obszarze, który prowadzi do pr…
$2,55M
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Willa 6 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 456 m²
Piętro 3/3
Przestronny 4 sypialnia nowoczesny dom z luksusowo określone wnętrze, basen nieskończoność i…
$2,32M
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Mieszkanie 1 pokój w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Opis Boka Kotor Bay, dystrykt Stoliv. Apartament z jedną sypialnią Odległość do morza wynosi…
$156 399
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 456 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa Vela to wyjątkowe zakwaterowanie na wybrzeżu Morza Śródziemnego z zapierającym dech w …
$2,32M
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Mieszkanie 3 pokoi w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/3
Oferujemy dwupokojowe mieszkanie w domu w pobliżu zatoki, na pierwszej linii od morza, obok …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Prcanj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Odkryj ten pięknie odnowiony i w pełni umeblowany apartament z jedną sypialnią w Prčanj, Kot…
$288 656
VAT
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Dom w Prcanj, Czarnogóra
Dom
Prcanj, Czarnogóra
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom w Prcanj, który ma 39 m2 powierzchni. Fundacje 50 m2 zostały już wykonane na działce. Is…
$128 250
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Willa 2 pokoi w Muo, Czarnogóra
Willa 2 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Charming Stone House with Breathtaking Sea Views – Bay of Kotor Discover a rare opportunity …
$1,62M
VAT
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Willa 1 pokój w Muo, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Muo, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 180 m²
tradycyjny kamienny dom w Gornji Stoliv, gmina Kotor, położony w części obszaru objętego och…
$1
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Muo, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1/3
Dwupoziomowy apartament w Hyatt Regency Kotor Bay Resort.Pierwsza linia morza · Boko- Kotor …
$1,15M
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Dom 8 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 8
150 m od morza • Prywatny dok kąpielowy • 3 oddzielne apartamenty • 3 miejsca parkingowe Rz…
Cena na zgłoszenie
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Willa 20 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 20 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 20
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 800 m²
Palazzo Jerovica to zbiór 5 budynków o powierzchni mieszkalnej około 800m2, na powierzchni o…
$4,62M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
Realting.com
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