  Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$76,285
;
7
ID: 28525
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se jednosoban stan ukupne površine 40m2 na Zabjelu! Stan se nalazi u suterenu!Namještaj ukljucen u cijenu!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
