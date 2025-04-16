Dzielnica mieszkaniowa Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Na prodaju prelijep,komforan, 150m² trosoban stan sa trostranom orjentacijom, koji se nalazi na III spratu.
Nalazi se na sjajnoj lokaciji u blizini brda Ljubovic, u samom centru grada, na 5minuta od Hotela Hilton kao i Atlas Capitala.
Stan se sastoji od komfornog dnevnog boravka, trpezarije i kuhinje, kao i tri sobe od kojih je jedna master soba sa sopstvenim kupatilom i garderoberom i terasom, dvije djecije sobe bez terase i kupatilom.
Takodje stan posjeduje i ostavu koja je organizaciono orjentisana kao veseraj.
Nov, opremljen savremenim materijalima, skupocjenim namjestajem kao i vrhunskim ugradnom tehnikom u kuhinji i veseraju, marke BOSCH.
Kompletan stan je u opremljen SmartHome sistemom ciji pregled imate na kucnim tabletima, tastaturama ali i mobilnim uredjajima.
Najsavremenija vrsta hladjenja i grijanja putem toplotne pume proizvodjaca Daikin, plafonske skrovene jedinice klime, kao i podno grijanje u cijelom objektu.
Blindirana vrata sa otiskom prsta prilikom otkljucavanja kao i čipom.
Stan posjeduje i dva parking mjesta kao i manju ostavu u garazi u kojoj je smjestena oprema za treniranje/traka za trcanje kao i prateci elementi.
Garaza se otvara putem čitača tablica.
Zgrada je uradjena savremeno, od kvalitetnih materijala, Alumil bravarije kao i italijanske keramike i francuskih podova.
U sklopu zgrade smjestena je i recepcija kao i video nadzor 24h/7.
U dvorisnom dijelu zgrade, nalazi se igraliste za djecu, koje mozete pratiti putem Tv-ekrana u samom stanu preko kamere koja prati igraliste.
Zgrada posjeduje 10 stanova, 2 stana po spratu.
Lokalizacja na mapie
Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.