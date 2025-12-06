  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kambodża

Phnom Penh
3
Khan Boeng Keng Kang
2
Khaet Preah Sihanouk
2
Preah Sihanouk Municipality
2
Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Zespół mieszkaniowy Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$125,074
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 45
Powierzchnia 37–63 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Szukasz biernego dochodu za granicą bez ryzyka? Przygotowany apartament w Azji z 5 * zarządzania i gwarantowana rentowność. Technologia SMART, poziom LUX. Meble i maszyny Turnkey. Hydraulika - Niemcy, Szwajcaria. Widok na wschód❤️Apartamenty w kompleksie dają gwarancję płatności czynszu za 1…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
63.0
221,522
Mieszkanie
37.0
125,000
Риэлтор без границ
Batheay, Kambodża
od
$57,155
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 39
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$50,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 40
Lokalizacja:Znajduje się na 410 Street, obok rynku rosyjskiego i Mao Tse Tong Boulevard.Architektura:50-piętrowe arcydzieło, łączące nowoczesny design i funkcjonalność.Wyposażenie:Wszystko jest zaprojektowane, aby poprawić swoje codzienne życie.Ceny:Niedrogi luksus - wysokiej jakości przestr…
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodża
od
$45,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 30
Powierzchnia 47–100 m²
4 obiekty nieruchomości 4
🌊 Morze, inwestycja i grabież są w jednym projekcie!💎 Pierwsza linia oceanu - apartamenty klasy biznes z widokiem panoramicznym🔥 10% zniżki na mieszkanie do końca listopada!🏖 do 12% -14% rocznie w walucie🏙️ ProjektTime Square 10 Ocean View jest wielkim międzynarodowym projektem od dewelopera…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
58,086
Mieszkanie 2 pokoi
78.0 – 100.0
91,665 – 104,805
Риэлтор без границ
Kambodża
od
$57,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 39
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 39
Jeden z największych w skali nowych projektów Megakim World Corp Ltd pod marką Time Square, wiodący deweloper Kambodży, w najbardziej obiecującym nadmorskim mieście, Sihanoukville. Jest to nie tylko kompleks mieszkaniowy, ale nowy symbol statusu, technologii i rentownych inwestycji w rozwija…
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Zespół mieszkaniowy Time Square 7 – Megakim World Corp.
Zespół mieszkaniowy Time Square 7 – Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 50
🏙 Oficjalny start sprzedaży Time Square 7 – Megakim World Corp. Witamy w Time Square 7 – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym w sercu Phnom Penh, stworzonym dla osób ceniących komfort, elegancję i opłacalność inwestycyjną. 📍 Lokalizacja Premium: Tylko 5 minut od TK Avenue, AEON Mall 2,…
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
