Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Mieszkania
  4. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kambodża

;
Phnom Penh
211
Khan Boeng Keng Kang
51
Khaet Preah Sihanouk
36
Khan Sen Sok
32
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
268 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie 3 pokoi
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 9/38
Przestronny apartament z 2 sypialniami o powierzchni 75 m2 na 9 piętrze z panoramicznym wido…
$84,467
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4
Stylowe mieszkanie z dwoma sypialniami jest teraz dostępne na Rose Apple Square, jednym z na…
$250,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 18/39
Kup mieszkanie w Kambodży, w ratach od dewelopera, w Time Square 11. Oferta: Sektor D, powie…
$50,092
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 4 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Piętro 41/45
🌟 Wyndham Garden BKK1 - 5 -------------------------------------------------- styl życia w na…
$1,15M
VAT
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 239 m²
4 Bedroom Unit - 239 m2 - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 30
Dwupokojowe mieszkanie 60 m2 W LCD LUXOVA znajduje się 29 krajów.Apartament na 30. piętrzePo…
$84,318
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 45/47
Opcja ekskluzywnych nieruchomości w centrum stolicy Kambodży- w Phnom Penh o wydajności do 2…
$169,680
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Mieszkanie
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Powierzchnia 38 m²
🏝️ 🔥 📍 🌊🚐 💎 ✔ ✔ ✔ 🏡 ✔ 6 ✔ ✔ ✔ ✔ 💰 ✔ ✔ 30% ✔ ✔ 40%📅 -----------------------------------------…
$44,251
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Mieszkanie 3 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 43/47
Opcja ekskluzywnych nieruchomości w centrum stolicy Kambodży- w Phnom Penh o wydajności do 2…
$185,070
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Kingston Royale - Przestronne 2-Sypialnia mieszka w Boeung TompunDoświadczyć podwyższonych m…
$60,229
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo 1 pokój w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 1 pokój
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 18
Chip Mong jest jednym z nich.🔥 ‼️‼️ DLA SPRZEDAŻY $53,000 WZROSTU 🔥 - One Bedroom - Full Fur…
$53,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 21/46
Premium 5-gwiazdkowy kompleks hotelowy w centrum dzielnicy BKK1, Phnom PenhWyndham Garden BK…
$221,522
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Zamek Czasu 11 - BKK3 XI124; Phnom Penh XI124; Kambodża.1 + 1 apartamenty w zamku czasowym 1…
$56,700
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
2 Sypialnia - 74 m2 - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie
Phnom Penh, Kambodża
🚀 R & F Miasto, Phnom Penh - gotowe apartamenty z infrastrukturą w strategicznej lokalizacji…
$50,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Sihanoukville, Kambodża
Mieszkanie 1 pokój
Sihanoukville, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 9
Kambodża jest krajem rozwijającym się z ogromną prędkością. LZ Sea View Premium znajduje się…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Kambodża
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 12
Piękny apartament z jedną sypialnią 37 m2, z czystym wykończeniem na pierwszej linii brzegow…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
1- Sypialnia Condo na sprzedaż na Time Square 7 - Toul KorkOdkryj nowoczesne miasto mieszkaj…
$72,000
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Condo 1 pokój
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Odkryj komfort miasta w tym uroczym 1-łóżko, 1-wanna apartament na sprzedaż w tętniące życie…
$86,400
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
2 Sypialnia Jednostka - 126 m2 - Odom Mieszkań mieszkalnych przez Odom
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sihanoukville, Kambodża
Mieszkanie 3 pokoi
Sihanoukville, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 20/38
Supernowoczesny kompleksPremia klasowa!Na pierwszej linii brzegowej w Sihanoukvillena słynne…
$135,000
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
1 jednostka sypialna - 50 m2 - R & F CITY MIRO przez R & F Group
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Condo 1 pokój
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6
To pięknie urządzone i w pełni umeblowane mieszkanie znajduje się w Boeung Keng Kang 3 (BKK3…
$82,500
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Posiadamy stylową rezydencję studyjną w G.A.T.O Tower, punkt orientacyjny 67-piętrowy luksus…
$98,115
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Phnom Penh, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
UC88 Wyndham Garden - BKK1 Xi124; Phnom Penh Xi124; Kambodża.Apartamenty w UC88 Wyndham Gard…
$128,700
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo 1 pokój
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 16
Ta jednostka 1-sypialnia (NLA: 45 m2) w J Tower 1 oferuje doskonałą okazję inwestycyjną zaró…
$125,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Sihanoukville, Kambodża
Mieszkanie 1 pokój
Sihanoukville, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 9/39
Budynek jest starannie skonstruowany w następujący sposób:* Ground Floor: Beach Club, hol po…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Realestate.com.kh
Języki komunikacji
English, Polski, Français
Mieszkanie 2 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Aktualne warunki dla Kingston Royale na styczeń.Uwaga, cena jest podana w 100% płatności z r…
$47,752
Zostaw prośbę
Penthouse w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Penthouse
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 269 m²
Zaprojektuj swój wymarzony apartament w La Vista Jeden, Phnom PenhCzy kiedykolwiek wyobrażał…
$757,500
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Condo 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 6
Doświadcz współczesnego miasta żyjącego w najlepszym z tego stylowego mieszkania 1-pokojowe,…
$117,000
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Kambodża.

penthouse’y
condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kambodża

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się