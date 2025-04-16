  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$704
;
5
Zostawić wniosek
ID: 28182
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se moderno namjesten jednosoban stan povrsine 45m2 u ulici Ksenije Cicvaric.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.Cijena: 600€

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction
Bijela, Czarnogóra
od
$104,217
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$193,646
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Dzielnica mieszkaniowa Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu!Stan je ukupne kvadrature 63m2 od kojih je terasa 18m2!Nalazi se na prvom spratu stambene zgrade!Dostupan je od 10. Juna!U cijenu ukljuceno parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Pokaż wszystko Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$821,787
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 87–172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy luksusowy 5-gwiazdkowy hotel znajduje się w Budva, Czarnogóra 10 metrów od morza. Cechą charakterystyczną kompleksu jest jego ekskluzywna lokalizacja na pierwszej linii, panoramiczne okna z widokiem na morze i obecność własnej infrastruktury.W sumie hotel posiada 88 pokoi i apartamentów…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
87.0
1,14M
Mieszkanie 3 pokoi
172.0
2,29M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se komforan opremljena jednosoban stan ukupne kvadrature 43m2. Stan se nalazi na drugom spratu zgrade iza City Kvarta u blizini kafica Buka! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje